Český Rock For People privíta aj Manu Chao a Mattafix

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Český festival Rock For People, ktorý je tento rok naplánovaný na 4. až 6. júla v Českom Brode, privíta v lete aj francúzskeho pesničkára Manu Chao a britský objav Mattafix.

17. mar 2006 o 16:21 SITA

Okrem nich poteší fanúšikov populárnej hudby americká kapela Fun Lovin' Criminals, medzi účinkujúcimi sa tiež objavia írski The Frames, folkový veľvyslanec Seth Lakeman či nemeckí rockeri Mad Sin. Na kvalitnú dávku hudby sa môžu návštevníci tešiť aj v podobe českých interpretov. Organizátori avizujú prvú českú SuperStar Anetu Langerovú, rockovú smršť Divokého Billa, legendárnu skupinu Tři sestry a chýbať nebude ani kultová kapela Mig 21. Slovensko budú reprezentovať svojrázni Horkýže slíže, rodičia domáceho reggae Polemic a Prešovčania z Chiki Liki Tu-a.

Aj v nastávajúcom ročníku Rock For People môžu návštevníci už tradične zdarma kempovať priamo na festivalovom pozemku, nonstop bude k dispozícii informačný stan, internetová kaviareň, množstvo hier a doplnkových atrakcií. Vstupenky sú v predpredaji za základnú cenu a študentskú zľavu. Do 30. apríla zaplatia záujemcovia 620 českých korún (s kartou ISIC a ALIVE 530), od 1. mája do 3. júla 690 českých korún (s kartou ISIC a ALIVE 590). Na mieste budú stáť vstupenky 800 českých korún (s kartou ISIC a ALIVE 680).