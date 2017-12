Radokove ceny aj pre Slovákov

20. mar 2006 o 11:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Viliam Klimáček získal v sobotu cenu Alfreda Radoka za text Kto sa bojí Beatles. FOTO SME - MIRKA CIBULKOVÁ



PRAHA - Ceny Alfréda Radoka mali aj tento rok bohaté slovenské zastúpenie. V ankete vyhlasovanej českým časopisom Svet a divadlo hlasovalo 58 kritikov, ktorí mohli vyberať zo 700 divadelných premiér uplynulého roku. Najlepšími sú podľa poroty herec Jan Vondráček, herečka Jaroslava Pokorná, Divadlo v Dlouhé a inscenácia Sclavi/Emingrantova píseň slovenského autora Viliama Dočolomanského. Ten bol nominovaný aj v kategórii Talent roka, predbehla ho však kolegyňa Gabriela Vermelho.

Na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov v pražskom Divadle na Vinohradoch si prvenstvo v kategóriách najlepší anonymný dramatický text a inscenácia roka odniesli Slováci, ďalší sa ocitli v nomináciách.

Po minuloročnom úspechu Romana Olekšáka so Smajlíkmi tento rok zvíťazil Viliam Klimáček s textom Kto sa bojí Beatles. Porota Klimáčka vybrala spomedzi 75 súťažných textov. Slovenských bolo jedenásť, medzi českými sa objavil dokonca aj jeden v slovenčine. Minuloroční víťazní Smajlíci sa už smejú z javiska, podobný osud čaká na Beatles.

"Je to veľmi príjemné a záväzné, lebo hra sa onedlho dostane do divadla. Dúfam, že aj na doskách to bude dobre vyzerať. Text na papieri je mŕtva vec, prajem mu teda dobrý a dlhý javiskový život," vinšuje Klimáček. Kto sa bojí Beatles budúcu sezónu do svojho repertoára prijme Slovenské národné divadlo v réžii Petra Mikulíka.

Galavečer v znamení Slovákov umocnil moderátor Ivan Martinka z nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. "Bola to pre mňa nová skúsenosť. Mal som nervy, lebo prvýkrát sa ceny Alfréda Radoka vysielali v priamom prenose. Bral som to ako hodenú rukavicu, výzvu a česť." Slávnostný večer si pochvaľoval aj Klimáček. "Som už starý mohykán, zažil som niekoľko ‚Radokov'. Televízny prenos som nevidel, ale oceňovanie sa mi zdalo veľmi dynamické. Páčili sa mi klipy aj animácie."

Česká televízia okrem sobotňajšieho priameho prenosu pravidelne vysiela záznamy divadelných hier. Na jej obrazovku sa dostal aj slovenský muzikál Adam Šangala v podaní nitrianskeho súboru. Slovenské televízie divadlom na píplemetre asi nechcú útočiť. "Toto je jedna z vecí, ktoré neviem pochopiť. Som veľmi rozhorčený, ako sa verejnoprávna televízia správa ku kultúre a umeleckému dianiu," odpovedá Ivan Martinka na otázku, či mu divadlo nechýba na obrazovkách slovenských televízií. Klimáček ho dopĺňa: "Zhodou okolností som predsedom poroty v súťaži textov Dráma 2005. Žiaľ, takýto ceremoniál sa nám určite nepodarí. Slovenské televízie nemajú záujem ani o divadelné ceny Dosky."