Soundtracky

20. mar 2006 o 8:15

The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe

EMI Slovakia

Výpravná fantasy Narnia: Lev, šatník a čarodejnica sa drží v slovenskom Top 10 už niekoľko týždňov a videlo ju už takmer stotisíc divákov. Harry Gregson-Williams spolupracoval s režisérom Adamsonom na oboch Shrekoch, ale jeho hudbu sme počuli i v Telefónnej búdke a Kráľovstve nebeskom. Svojej náročnej úlohy sa zhostil na výbornú. Napísal pre film niekoľko rôznorodých motívov, ktoré postupne necháva odznieť v rôznych inštrumentáciách. Magická je From Western Woods to Beaversdam, no najpôsobivejšia je The Battle s chorálmi, dychmi, bubnami a perkusiami. Skladateľ naplno využíva zvuk 75-členného symfonického orchestra, ale i netradičné nástroje ako duduk či rôzne perkusie. Album uzatvárajú štyri piesne napísané špeciálne pre film. Najlepšia z nich, Wunderkind od Alanis Morissette, bola nominovaná na Zlatý glóbus, rovnako ako Gregson-Williams za hudbu.

Walk the Line

Sony BMG

Soundtrack k rovnomennému životopisnému filmu o Johnny Cashovi. Na rozdiel od Raya, kde zostavovatelia vybrali pôvodné nahrávky, v tomto prípade znejú Cashove dôverne známe piesne v podaní Joaquina Phoenixa a Reese Witherspoon, ktorá stvárnila jeho manželku June Carter. "Keď budú ľudia chcieť počuť Casha, pustia si jeho platňu. Snažil som sa objaviť vnútro človeka, ktorý tú hudbu napísal," povedal Phoenix. Treba uznať, že Phoenixov výkon - herecký i spevácky - sa mužovi v čiernom dosť približuje. Ak ste videli film, po chvíli si zvyknete na jeho barytón a beriete album ako poctu nedávno zosnulej legende. Zásluhu na tom má i producent T-Bone Burnett (Braček, kde si?), ktorý pri nahrávaní trval na použití starých nástrojov a mikrofónov. Škoda, že sa na soundtrack nedostala asi najpôsobivejšia pieseň z filmu - Time's A Wastin.

2046

EMI

Soundtrack k dlhoočakávanému novému filmu režiséra Wong Kar-waia. Príbeh sa zaoberá spomienkami na stratené lásky a možnosťami pohybu v čase. A tomu sa prispôsobuje i soundtrack. Vo filme sa objavujú a strácajú niektoré motívy rovnako ako naše spomienky. Zároveň je soundtrack akousi poctou európskym majstrom. Znie z neho Julien et Barbara z Truffautovho filmu Konečne nedeľa!, Preisnerovo Decision z Krátkeho filmu o zabíjaní, Rabenova hudba z filmu Querelle. Peer Raben a Shigeru Umebayashi sú i autormi nových kompozícií, ktoré vyjadrujú motívy jednotlivých postáv. Romantická hlavná téma, ária v podaní Angely Gheorghiu, rumba, čača, Dean Martin či Christmas Song, ktorú spieva Nat King Cole, všetko má vo filme svoje miesto a spolu s dejom na plátne tvorí dokonalú symbiózu. Navyše, soundtrack je úžasným zážitkom i bez pohyblivých obrázkov. (mu)