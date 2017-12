Kapela -123min. vyráža k slovenským fanúšikom

20. mar 2006 o 10:24 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) – Česká kapela -123min. vyráža na prvé slovenské turné, počas ktorého od 4. do 13. apríla odohrajú desať koncertov. Kapela, ktorej história sa začala písať v roku 1997, má zatiaľ za sebou len niekoľko samostatných vystúpení na Slovensku – vyskúšali si napríklad hranie na festivaloch Nočné vlny v Martine alebo na trenčianskej Pohode. Slovenskí fanúšikovia ich vraj prijali veľmi príjemne. "Problém je, že sem málo chodíme, ale to chceme teraz zmeniť. Pravdepodobne by mala ísť do distribúcie aj naša platňa a nasadzujeme videoklip, takže sa teraz budeme o Slovensko lepšie starať a tešíme sa na to," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA gitarista a spevák Zdeněk Bína.

Kapela je však zatiaľ známejšia v Poľsku. Presadenie sa na tamojšom trhu bolo podľa basgitaristu Fredrika Janáčka náhodou. "Našu kapelu tam dávnejšie pozvali na nejaký festival a kontakt, ktorý sme vtedy získali, sa nám podarilo udržať. Človek, ktorý tam organizuje koncerty, nám zabezpečil aj vystúpenie v poľskom rozhlase. Bolo to po vydaní prvej platne a my sme hrali živý koncert v celoplošnom poľskom rozhlase – v priamom prenose, to urobilo veľa – získali sme tam veľa poslucháčov," spomína Janáček.

Pred slovenským trhom mali doteraz istým spôsobom rešpekt, snaha presadiť sa aj u nás však bola napokon podľa Bínu len otázkou času. "V minulosti sme často počúvali, že situácia s klubmi na Slovensku je ešte horšia ako v Čechách. Preto sme snáď trošku uprednostňovali časté hranie v Čechách a potom sme využívali ponuky zo západnej Európy alebo z Poľska, takže sa to nedalo stihnúť všetko naraz," vysvetľuje dôvody, prečo sa na Slovensko rozhodli oficiálne priniesť až svoj štvrtý radový album Mom. Treba podľa neho urobiť viac, ako sa len spoliehať na to, že si ich fajnšmekri nájdu v programe českej televízie. Bubeník Martin Vajgl však dodal, že slovenský trh je im ako českej kapele najbližší a ďalej by sa podľa neho mal udržiavať zvyk z obdobia pred rozdelením Československa, keď kapely v rámci turné precestovali Čechy, Moravu i Slovensko a všetci to chápali ako jedno turné po jednej krajine.

Česko v súčasnosti zažíva veľký boom slovenských kapiel – obľube sa tešia už tradične Elán a Team, ale svojich priaznivcov si našli napríklad i No Name alebo Peha. Ich úspech sa dal podľa Bínu očakávať. "Väčšinou sú to kapely, ktoré hrajú pop. Rádiá sú tak v súčasnosti nastavené - chcú len pop a my pop nehráme," hovorí. Preto by ich vraj prekvapilo, keby piesne -123min. zneli zo všetkých rádií, dúfajú však, že aj na Slovensku sa nájdu stanice, ktoré budú mať o nich záujem. Podľa Janáčka slovenské kapely v Čechách vyplnili priestor, ktorý nebol obsadený žiadnou domácou kapelou. Rovnako aj -123min. veria, že sa im podarí vyplniť nejakú medzeru na Slovensku.

Desiatku koncertov odštartuje trojica 4. apríla v Leviciach. Postupne vystúpia v Banskej Bystrici, Prešove, Svidníku, Košiciach, breznianskom klube Bombura alebo Nitre. V utorok 11. apríla ich čaká Pezinok a o deň neskôr bratislavský Babylon Music Club. Šnúru s názvom Mom Tour Slovakia 2006 ukončia 13. apríla v Púchove.