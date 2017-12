Tom Cruise stále bojuje proti South Parku

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Hollywoodsky herec Tom Cruise donútil televíznu spoločnosť Comedy Central, aby zrušila plánované opakovanie epizódy seriálu South Park, v ktorom si jej tvorcovia robia posmech ...

20. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Hollywoodsky herec Tom Cruise donútil televíznu spoločnosť Comedy Central, aby zrušila plánované opakovanie epizódy seriálu South Park, v ktorom si jej tvorcovia robia posmech zo scientológie. Herec pohrozil spoločnosti Paramount, ktorej súčasťou je i stanica Comedy Central, že odmietne propagovať film Mission Impossible 3, ak sa inkriminovaný diel seriálu odvysiela. Hovorca televízie pre denník New York Post uviedol, že spoločnosť už pripravila iný diel, ktorý bude slúžiť ako akási rozlúčka so scientológiou i Isaacom Hayesom, ktorý začiatkom mesiaca kreatívny tím seriálu South Park definitívne opustil. Aj on je totiž prívržencom scientológie, na ktorú tvorcovia Trey Parker a Matt Stone s obľubou útočia.