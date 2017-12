Muž s hereckými génmi - Matthew Broderick

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Americký herec Matthew Broderick sa narodil 21. marca 1962 v New Yorku. Dalo by sa povedať, že herectvo má v krvi, pretože už jeho otec James pôsobil ako herec a matka Patricia ...

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Americký herec Matthew Broderick sa narodil 21. marca 1962 v New Yorku. Dalo by sa povedať, že herectvo má v krvi, pretože už jeho otec James pôsobil ako herec a matka Patricia ako divadelná režisérka. Matthew má dve staršie sestry - Marthu a Janet. Broderick začal s herectvom kurzom vo Waldenovej škole. Jeho život a plány zmenilo zranenie kolena. Viac ako herectvo totiž miloval americký i klasický futbal. Bolestivé zranenie ale spôsobilo, že sa začal aktívne zaujímať o herectvo.

Broderick debutoval v dobrodružnej komédii Aladdin and His Wonderful Lamp v roku 1982. Jeho prvé herecké kroky sa však viažu s divadlom. Matthewova kariéra rástla aj vďaka filmom Bojové hry a Max Dugan sa vracia. Jeho prvé úlohy neboli veľmi náročné a obľubovala ich hlavne mladšia veková kategória. Pozornosti sa tešil aj film Projekt X, kde si zahral po boku Helen Hunt. Popularitu si zabezpečil napríklad snímkami Jastrabia žena, Mučivá láska či Vyrieši to dieťa?. Do pozornosti sa dostal aj vďaka dráme Sláva, za ktorú Denzel Washington získal Oscara. Objavil sa však aj v menej úspešných snímkach ako Šlamastika, The Night We Never Met, Vitajte vo Wellville, Opravár s Jimom Carreym či Kto z koho s Reese Witherspoon.

V roku 1985 sa zaplietol do automobilovej nehody v Írsku. V aute s ním sedela jeho vtedajšia snúbenica a kolegyňa Jennifer Grey. On si pri nehode zlomil nohu. Dve ženy ale následkom zranení pri nehode podľahli. Aj keď ho súd zbavil viny, rodine žien zaplatil minimálne odškodné. Bolo to iba niekoľko dní pred tým, ako sa v roku 1986 dostal do amerických kín film Voľný deň Ferrisa Buellera. Kasovým trhákom sa stal film Godzilla z roku 1998, v ktorom si zahral mladého vedca Nika Tatopoulosa. Kritika síce film zmietla zo stola, no pre Brodericka znamenal prvú akčnú rolu v jeho kariére. Priebežne sa ale vracal aj na javiská newyorských divadiel. Zahral si v muzikáloch How To Succeed In Business Without Really Trying alebo Night Must Fall. V roku 1996 pri natáčaní filmu Infinity si sadol hneď na tri stoličky súčasne. Podieľal sa na jeho produkcii, vzal na seba réžiu a zároveň si v ňom aj zahral. Na filme veľmi úzko spolupracoval s matkou, ktorá k filmu napísala scenár. Infinity však kritici považovali za prepadák a Matthew odvtedy žiadny film neprodukoval, ani nerežíroval.

V máji 1997 uzavrel manželstvo s herečkou Sarah Jessicou Parker. Predtým bol zasnúbený s Helen Hunt, Jennifer Grey a stretával sa s Lili Taylor a Daisy Foote. S hviezdou seriálu Sex v meste má syna Jamesa Wilkea.

Na svojom konte má dve divadelné ceny Tony. Prvú získal v roku 1983 za postavu v hre Brighton Beach Memoirs a druhú v roku 1995 za muzikál How to Succeed in Business without Really Trying.