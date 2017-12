Nahý Colin Farrell tancoval pre Salmu Hayek

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Írsky herec Colin Farrell si nahý zatancoval pár baletných figúr pred nakrúcaním milostných scén s herečkou Salmou Hayek, aby sa jeho kolegyňa pred kamerami uvoľnila. Podľa ...

20. mar 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Írsky herec Colin Farrell si nahý zatancoval pár baletných figúr pred nakrúcaním milostných scén s herečkou Salmou Hayek, aby sa jeho kolegyňa pred kamerami uvoľnila. Podľa denníka The Mirror bola mexická herečka pred nakrúcaním trochu vydesená, keď sa dopočula o jeho milovníckej reputácii. "Keď som konečne vyšla celá vyobliekaná zo šatne, Colin skákal úplne nahý po piesku a povedal mi, že si precvičuje balet. Veľmi som sa smiala a to ma uvoľnilo," povedala herečka nominovaná na Oscara. Ako ďalej uviedla, 29-ročný herec bol počas intímnych scén dokonalý gentleman. "Čakala som, že to bude trochu nepríjemné. No keď sme na sebe ležali nahí, ani raz sa mi nepozrel inam ako do očí," dodala.