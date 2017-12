Skupina The Smiths odmietla vystúpiť na festivale

20. mar 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Bývalí členovia skupiny The Smiths odmietli ponuku na päť miliónov dolárov za to, že sa opäť spoja, aby vystúpili na americkom festivale Coachella. Frontman skupiny Stephen Morrissey povedal, že skupina, ktorá sa v roku 1987 nerozišla v dobrom, odmietla túto požiadavku. Ako povedal Morrissey pre časopis Billboard, všetci štyria ponuku odmietli so slovami, že tu nejde o peniaze.

Skupina vznikla v roku 1982 a vydala hity ako Panic a How Soon is Now. Spevák písal piesne pre skupinu spolu s gitaristom Johnnym Marrom, za podpory basgitaristu Andyho Rourka a Mika Joycea, ktorý hrá na bicie. Morrissey sa vyjadril, že kariéra skupiny bola nádherná cesta. "A potom sa skončila. Nemal som pocit, že by sme to mali ukončiť. Chcel som pokračovať, ale Johnny nie. A to je celé," povedal Morrissey, ktorý sa budúci rok chystá na americké turné. Skupina počas svojho pôsobenia vydala mnohé uznávané albumy, ako napríklad The Queen is Dead, ktorý sa pravidelne objavuje na zoznamoch najlepších albumov. Marr a Rourke sa prvý krát po takmer 20 rokoch stretli na pódiu na charitatívnej akcii venovanej boju proti rakovine v americkom Manchestri v januári tohto roka.