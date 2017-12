Dan Bárta & R. Balzar Band odštartujú turné v Bratislave

20. mar 2006 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Dan Bárta & R. Balzar Band odštartujú pripravované spoločné turné v stredu 19. apríla o 20:00 koncertom v bratislavskom Babylon Clube, ktorý bude zároveň jediným slovenským vystúpením. Do októbra tohto roku plánujú český spevák a inštrumentálne trio zahrať na šnúre ešte sedem samostatných a festivalových koncertov. Zoznam miest je stále otvorený.

Bárta sa na českej hudobnej scéne vynoril v deväťdesiatych rokoch. Začínal ako drsný rocker, dnes je však známy ako osobnosť, ktorá vníma a tvorí hudbu všetkými zmyslami. V Plzni spieval v rockovej kapele Tom Sawyer. Po nej nasledovala ďalšia skupina Alice, ktorá prvýkrát vystúpila v apríli 1991. Demonahrávky Alice zaujali Davida Kollera, ktorý ich pozval na turné s kapelou Lucie a produkoval im prvý album Yeah! Alice nahrala tri albumy, ale po nich začal Bárta spolupracovať s J. A. R. Ďalej jeho cesta viedla do spoločnosti Romana Holého, Ota Klempíře, Miroslava Chyšku a ďalších. Ich svet funku, rapu a džezu Bártovi vyhovoval. V polovici 90. rokov bol však známy najmä ako hviezda muzikálu Jesus Christ Superstar - hral Ježiša aj Judáša. Neskôr si zahral Che Guevaru v muzikáli Evita, ale potom sa so svetom muzikálov rozlúčil. Účinkoval v popovo-tanečnej kapele Sexy Dancers, ktorú založil Roman Holý. Vydal sa však cestou, ktorú mu ukázali J. A. R. Podľa odborníkov Bárta desať rokov hudobne cestoval a popritom dozrieval. V roku 2000 vydal album Illustratosphere, ktorý vzal do vlastných rúk aj po textárskej stránke. Z projektu vznikla koncertná kapela Illustratosphere v zložení: gitarista Miroslav Chyška, klávesák Filip Jelínek, klavirista Stanislav Mácha, basista Robert Balzar a bubeník Jiří Slavíček. Nasledovala platňa Entropicture a aktuálne 2CD Retropicture - Livě. Bárta každý svoj album vníma a prezentuje ako svet nových zmyslov.

Zoskupenie R. Balzar Band hrá v zložení: Robert Balzar - basa, Stanislav Mácha - piano, Jiří Slavíček - bicie. Trio spolupracovalo s viacerými renomovanými muzikantmi ako J. A. R., Hapka & Horáček, Hana Hegerová, či Dan Bárta. Inštrumentalisti sa podieľali na dvoch desiatkach albumov rôznych interpretov, nahrali aj tri vlastné: Travelling, Alone a najnovšie Overnight.