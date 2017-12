Gately povedal áno svojmu partnerovi

20. mar 2006 o 14:49 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Bývalý spevák skupiny Boyzone Stephen Gately si vzal svojho dlhoročného priateľa Andyho Cowlesa počas súkromného obradu v Londýne. Tridsaťročný Gately sa oficiálne zaviazal Cowlesovi, ktorý podniká v oblasti internetového podniku, pred troma rokmi v Las Vegas. Nedeľňajší obrad v Londýne bol odozvou na nedávne zmeny zákona, ktorý povoľuje uzatvorenie civilného sobáša medzi partnermi rovnakého pohlavia. Gately sa momentálne snaží presadiť v herectve. Skupina Boyzone sa rozpadla po tom, ako spevák Ronan Keating v roku 1999 odišiel zo skupiny. Obradu v hoteli Goring sa zúčastnili bývalí členovia skupiny Keith Duffy a Shane Lynch. Ich bývalý manažér Louis Walsh sa pre chorobu nemohol zúčastniť. Sir Elton John, ktorého tiež očakávali, sa podľa slov hotelového personálu nedostavil.

Gately sa k írskej chlapčenskej skupine Boyzone pripojil v roku 1993. Medzi najväčšie hity skupiny možno započítať piesne Words, No Matter What a All That I Need. Po rozpade skupiny vydal Gately niekoľko sólových singlov, vrátane Bright Eyes, ktorý sa dostal do prvej desiatky v britských rebríčkoch. V roku 2001 s ním však nahrávacia spoločnosť rozviazala zmluvu.