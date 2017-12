Výstava svetového kultúrneho dedičstva bez čínskych artefaktov

20. mar 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA/AFP) - Mnohí Číňania, ktorí navštívili prvú výstavu Britského múzea v Číne sa čudovali, kam sa podeli vzácne čínske artefakty z kolekcie najstaršieho múzea na svete. Na výstave s názvom Poklady svetových kultúr je vystavených 270 artefaktov zo starovekého Ríma, Grécka a Egypta. Výstavu otvorili v novej budove múzea v Pekingu. Čínske artefakty však chýbajú. "Bol som ohromený nádhernými predmetmi z rôznych kultúr, ale prečo som tam nenašiel nič z Číny?" vyjadril sa pre agentúru Xinhua 19-ročný návštevník výstavy.

Britské múzeum má vo svojej zbierke tisíce orientálnych malieb, rukopisov, sôch, ornamentov, šperkov a iných kultúrnych pamiatok prepašovaných z Číny v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Mnohé z nich sa ocitli na trhoch skôr, ako sa dostali do vlastníctva múzea. "V Britskom múzeu sa nachádza viac ako dvadsaťtisíc čínskych artefaktov vrátane textílií a predmetov vyrobených z nefritu a železa. Väčšinu z nich ukradli alebo kúpili za niekoľko pencí pred viac ako 100 rokmi," uviedla agentúra Xinhua. Ako informoval denník China Today, čínske artefakty sa na výstave nenachádzali aj preto, že Peking odmietol splniť požiadavky Britského múzea. Na jeho adresu sa v posledných rokoch obrátilo Grécko, Egypt aj Čína a požadovali navrátenie artefaktov z ich krajín. Všetky požiadavky zatiaľ zamietli. "Nie je zlé, ak sa artefakty nachádzajú v Britskom múzeu, pretože skutočne reprezentujú kultúrne dedičstvo celého ľudstva," povedal riaditeľ pekinského múzea Xiaoling Guo. "Ale na znak priateľstva by nám mali vrátiť aspoň časť z obrovskej kolekcie čínskych pamiatok. Obyvatelia Číny by sa veľmi tešili," dodal. Riaditeľ Britského múzea Neil MacGregor uviedol pre denník China Daily, že čínske pamiatky sa v budúcnosti určite objavia na výstavách.