Tom Sizemore vraj prežil románik s Liz Hurley

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Excentrický hollywoodsky herec Tom Sizemore mal vraj milostnú aférku s britskou herečkou a modelkou Elizabeth Hurley ešte v dobe, keď sa na verejnosti objavovala po boku ...

21. mar 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Excentrický hollywoodsky herec Tom Sizemore mal vraj milostnú aférku s britskou herečkou a modelkou Elizabeth Hurley ešte v dobe, keď sa na verejnosti objavovala po boku herca Hugha Granta. Podľa stránky contactmusic.com sa Sizemore a Hurley stretli počas nakrúcania filmu Passenger 57 v roku 1992. Ako tento kontroverzný herec uviedol, do Hurley sa vášnivo zamiloval a zlomilo mu srdce, keď sa ona napokon rozhodla pre Granta. "Myslím, že som bol pre Liz trošku priveľké sústo. Hugh sa v tom čase vrátil do Londýna a ja som si naozaj myslel, že ju vyhrám pre seba. Dávalo mi to neuveriteľný pocit sebavedomia, keď som si spomenul na jeho tvár, keď som bol v posteli s jeho priateľkou," povedal Sizemore. "Nanešťastie jeho mala radšej ako mňa. Ale nikdy na to nezabudnem," dodal.