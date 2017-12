Pink sa potrebuje hádať s manželom, aby mohla tvoriť

21. mar 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Speváčka Pink sa potrebuje hádať so svojím manželom, pretože keď je zamilovaná, tak vraj stráca inšpiráciu. Speváčka preto trvá na tom, že sa s motokrosovým pretekárom musí pravidelne pohádať, aby dokázala tvoriť. "Je oveľa ťažšie písať, keď ste zamilovaní. Musíte sa toho zbaviť a pohádať sa. V našom vzťahu je na sto percent vášeň a preto mi to vždy pomôže," prezradila speváčka Pink škótskemu denníku Daily Record. Speváčka sa pýši tým, že ignoruje konvencie, čo dokázala aj vtedy, keď svojho priateľa požiadala o ruku. Stalo sa tak počas pretekov na okruhu Mammoth v Kalifornii. Pink si vymyslela netradičnú stratégiu - požiadala ho pomocou transparentu, na ktorom bolo napísané: "Vezmeš si ma?". Ten ukázala práve vo chvíli, keď jej priateľ prechádzal okolo nej. Pri druhom okruhu transparent otočila a objavilo sa na ňom: "Myslím to vážne!" Prítomní diváci snúbencom búrlivo aplaudovali.