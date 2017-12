Michael Foret vydá v apríli debutový album

21. mar 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Finalista druhej série speváckej súťaže Česko hledá SuperStar Michael Foret vydá v apríli svoj debutový album Forte. Producentsky sa na platni podieľa hudobný producent a skladateľ Ondřej Soukup, ktorý bol zároveň porotcom v súťaži. Foret si Soukupa veľmi váži a má pred ním rešpekt. "Je to pre mňa veľká osobnosť, ktorá toho veľa dokázala. Dokáže hľadať nové neopozerané veci. Nemá rád nudu a miluje "nestádovosť"," povedal Foret. Album bude tvoriť dvanásť skladieb, z ktorých dve budú naspievané v angličtine. Medzi piesňami sa objaví aj duet so speváčkou Věrou Špinarovou a song Expert z filmu Experti.

Michael Foret sa narodil 20. septembra 1986 v Prostějove. Už ako malého chlapca ho nesmierne lákal spev a vystupovanie na pódiu. Svoj spev predvádzal deťom a učiteľkám v škôlke aj škole a vždy chcel byť stredobodom pozornosti. Foret naberal inšpiráciu a skúsenosti už od útleho detstva pri svojom otcovi, ktorý ako hudobník vystupoval s kapelou na rôznych akciách. Práve na detskom maškarnom plese si Michael - ani nie trojročný, vyskúšal spievanie pred sálou plnou ľudí. A to ešte nevedel ani poriadne rozprávať. Otcov vplyv Foreta po hudobnej stránke významne poznačil. "Vlastne ma naučil počúvať dobrú hudbu," povedal Foret. V hudbe mu veril aj starý otec, od ktorého dostal v trinástich rokoch svoju prvú gitaru. Foret sa zúčastňoval rôznych hudobných súťaží, no úspech mu priniesla až druhá séria Česko hledá SuperStar, v ktorej to dotiahol na šieste miesto.