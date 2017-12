I. Bittová a Bang on a Can vystúpia v Divadle Aréna

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - V Divadle Aréna sa v sobotu 25. marca o 19:00 predstaví Iva Bittová spoločne s formáciou Bang on a Can All - Stars. Táto zostava vystupovala spoločne už aj v minulosti. Prvýkrát spolu odohrali koncert v Carnegie Hall v New Yorku.

Huslistka, speváčka a herečka Iva Bittová je známa nielen veľkým hudobným a interpretačným nadaním, ale aj vyhranenou osobnosťou. Popri sólovej kariére má za sebou aj spoluprácu s mnohými výbornými hudobníkmi z oblasti folku, džezu, rocku, dance music, etna i vážnej hudby. V roku 2003 bola nominovaná ako osobnosť World Music Radia BBC. Hudobné združenie Bang on a Can, ktoré vzniklo v roku 1987, sa doposiaľ predstavilo na viac ako 150 koncertoch v New Yorku. Založili úspešný komorný súbor the Bang on a Can All - Stars a orchester SPIT Orchestra. V roku 2005 získali od Musical America International Directory of the Performing Arts ocenenie orchester roka.