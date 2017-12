Brittany Murphy si užíva domáce práce

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Brittany Murphy si vraj mimoriadne obľúbila domáce práce a ako tvrdí, rozhodla sa byť perfektnou domácou paňou. Herečka známa z filmov ako Narušenie ...

21. mar 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Brittany Murphy si vraj mimoriadne obľúbila domáce práce a ako tvrdí, rozhodla sa byť perfektnou domácou paňou. Herečka známa z filmov ako Narušenie či Medové týždne je od decembra 2005 zasnúbená s filmárom Joeom Macalusom a prácu okolo ich spoločnej domácnosti si nevie vynachváliť. "Myslím, že veľa klišé okolo lásky, zasnúbenia a manželstva je pravdivých. Nikdy by som nečakala, že sa zo mňa stane to, čo sa zo mňa stalo. Teraz som skutočný sentimentálny domased," povedala herečka. "Chcem, aby všetko fungovalo, chcem sa naučiť lepšie variť. Baví ma robiť môjho snúbenca šťastným, tým, že robím všetky domáce práce. Nechcem nijako zhadzovať všetko, čo naši rodičia dosiahli v boji za rovnoprávnosť pohlaví, to je naozaj veľká vec. No mne sa páči byť Joeovým dievčaťom," dodala.