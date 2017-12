Sugababes nemajú rady neoriginálne balenie

21. mar 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Speváčka Keisha Buchanan z britskej dievčenskej skupiny Sugababes vraj neznáša, keď sa ju muži snažia osloviť replikami vypožičanými z textov jej piesní. Táto 21-ročná hviezda považuje takéto neoriginálne balenie za trápne. To isté si vraj myslia aj jej kolegyne Heidi Range a Amelle Berrabah. "Keď vyšiel singel Freak Like Me (šialenec ako ja), tak sa nám niekoľko chlapov ponúklo, že budú iba pre nás šialení. S piesňou Push The Button (stlač gombík) to bolo podstatne horšie. Každý nám ponúkal, že nám nejaký gombík stlačí, alebo dokonca od nás chcel, aby sme my stlačili gombík jemu. Už by s tým mohli všetci skončiť. Je to trápne," povedala Keisha.