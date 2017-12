Steven Tyler z Aerosmith sa musí liečiť

22. mar 2006 o 9:35 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA/AP) - Spevák americkej rockovej skupiny Aerosmith Steven Tyler bude musieť podstúpiť akútny lekársky zákrok, ktorý si vyžiada dlhodobejšie liečenie a taktiež zrušenie plánovaného turné so skupinou po Severnej Amerike. Ako uviedla hovorkyňa skupiny Marcee Rondan, Tyler je zatiaľ v poriadku, no odmietla zverejniť akékoľvek detaily o zákroku či o jeho zdravotnom stave. "Napriek tomu, že Aerosmith si želali koncertovať čo najdlhšie, Tylerovi doktori odporučili, aby dal svojim hlasivkám oddýchnuť," napísala Rondan v stanovisku. Tyler, ktorý v nedeľu 26. marca oslávi 58. narodeniny, nebude môcť istý čas vôbec vystupovať. Aj preto si členovia kapely naplánovali dovolenku. Aerosmith zrušili vystúpenia v Manchesteri v štáte New Hampshire, v Pensacole na Floride a v Lexingtone v štáte Kentucky, pre chorobu, no odmietli zverejniť detaily tejto choroby.