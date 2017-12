MTV Video Music Awards sa vracajú do New Yorku

22. mar 2006 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA/AP) - Odovzdávanie hudobných cien MTV Video Music Awards sa po dvoch ročníkoch na plážach v Miami v auguste vráti do New Yorku. "New York je naše rodné mesto," uviedla prezidentka MTV Christina Norman v oficiálnom stanovisku. Od roku 2004 sa odovzdávanie cien konalo v Miami, najväčšie hviezdy prichádzali do AmericanAirlines Arena na jachtách a večierky po odovzdávaní sa konali na pláži South Beach. Tento rok sa však ceremoniál vráti do newyorskej Radio City Music Hall a organizátori prisľúbili, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby slávnostný galavečer 31. augusta vyšiel podľa predstáv. "Skutočne chceme ukázať hudbu, kultúru a ľudí z každej štvrte tohto úžasného mesta pomocou televízie, internetu, širokopásmového vysielania i rozhlasu fanúšikom na celom svete," povedala Norman.