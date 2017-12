Sharon Stone odmieta randenie

22. mar 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Nestarnúca hollywoodska hviezda Sharon Stone sa vzdala randenia, pretože v každom vzťahu mal jej partner prehnané očakávania. Táto 48-ročná herečka je pre mnoho mužov veľkým lákadlom, keďže je skutočná hviezda. Keď však v skutočnom živote zistia, že je človek ako každý iný, prestáva pre nich byť zaujímavá. "Chodíte s niekým tri mesiace a dostanete chrípku, jeho to tak naštve, že ide na basketbalový zápas do prednej rady aj bez vás, aby všetci videli, že nechce byť s niekým, kto má chrípku," povedala herečka pre denník New York Daily News. "S randením som zhruba pred rokom skončila, aby som sa dostala z rôznych tráum, ktoré mi nepodarené vzťahy priniesli,"