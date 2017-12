Josha Hartnetta desia dievčatá typu Hilton či Lohan

22. mar 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Americký herec Josh Hartnett, známy z filmov ako Pearl Harbor či Smrť panien, prezradil, že jediné, čoho sa u dnešných dievčat obáva, je, že budú svojím správaním a oblečením kopírovať hviezdy ako Paris Hilton či Lindsay Lohan. Herec uviedol, že ho vydesilo, keď zistil, že dnešné dievčatá sa na hviezdy bulváru dívajú ako na svoje vzory. "To, čo ma na popovej kultúre desí je, že ľudia sa na hviezdy chcú podobať. Stačí, keď sa pozriem na svojich mladších súrodencov a ich kamarátov. Všetky dievčatá mi pripomínajú Paris Hilton či Lindsay Lohan a to naozaj nie je nič svetoborné," povedal Hartnett pre stránku contactmusic.com. "Nemyslím, že tieto dievčatá sú šťastné. Takáto kultúra je orientovaná iba na sebcov a ľudí so šťastím," dodal.