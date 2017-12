Josh Hartnett a Samuel L. Jackson v spoločnom projekte

22. mar 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA/AFP) - Hollywoodske hviezdy Samuel L. Jackson a Josh Hartnett sa spoja v novom filme, v ktorom stvárnia bezdomovca a novinára. Jackson, známy z filmov ako Pulp Fiction: Historky z podsvetia či Incident, a Hartnett, známy z filmov ako Pearl Harbor či Čierny jastrab zostrelený, sa stretnú pred kamerami v projekte Resurrecting the Champ, ktorý bude režírovať Rod Lurie. Film bude nakrútený na motívy článkov z Los Angeles Times. Hartnett stvárni mladého novinára, ktorý objaví bezdomovca stvárneného Jacksonom. Novinár si o bezdomovcovi bude myslieť, že je bývalým šampiónom v boxe. Medzi oboma mužmi sa vytvorí silné puto a to i napriek tomu, že novinár na konci zistí, že sa mýlil. Film by sa mal začať nakrúcať v júni v Kanade a bude ho produkovať Bob Yari, ktorý stál aj za zrodom oscarového filmu Crash, spolu s Mikom Medavoyom, Arnoldom Messerom, Bradom Fischerom a Marcom Frydmanom. Samuel L. Jackson hral od roku 1972 vo viac ako 90 filmoch.