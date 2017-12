Busta Rhymes si na album pozval živých i mŕtvych

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Americký raper Busta Rhymes plánuje návrat do hitparád a v tomto zámere by mu mali pomôcť jeho známi priatelia z hudobnej brandže - živí alebo mŕtvi. Na jeho novom albume The Big Bang nespolupracovali iba Dr. Dre, Neptunes či Timbaland, ale aj Mariah Carey, Stevie Wonder, Eminem či zosnulý kráľ funku Rick James. Bustovi sa podľa vlastných slov najviac páči pieseň Your Time Has Come, ktorú produkoval Dr. Dre. "Dre v tej piesni použil zvuk lopaty, ako naberá hlinu, ako táto hlina dopadá na truhlu a ešte je do toho zapracovaný zvuk tlkotu srdca. Je to o karme, ktorá príde a znova si vás nájde," povedal raper.