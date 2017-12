Diana Ross vydá v lete album džezových štandardov

22. mar 2006 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Americká speváčka Diana Ross v lete vydá prvý album džezových štandardov, ktoré nahrala pred viac ako 30 rokmi. Piesne boli pôvodne určené ako prídavok k filmu Lady Sings The Blues z roku 1972, v ktorom Ross stvárnila džezovú speváčku Billie Holiday. Potom čo sa film dostal do kín, Ross sa rozhodla, že radšej vydá popový album Touch Me In The Morning. Ten sa v USA okamžite dostal na prvé miesto hitparád. Zbierku pre album Blue speváčka schovala do sejfu a iba prednedávnom ju objavili v sklade spoločnosti Motown. Album bude produkovať a aranžoval Gil Askey, dlhoročný spolupracovník Diany Ross.