Hapka a Horáček vydajú po štyroch rokoch album

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Famózna česká dvojica Petr Hapka a Michal Horáček vydá na jeseň po štyroch rokoch nový album. Dnes o tom informoval internetový server idnes.cz. Platňu s pracovným názvom ...

22. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Famózna česká dvojica Petr Hapka a Michal Horáček vydá na jeseň po štyroch rokoch nový album. Dnes o tom informoval internetový server idnes.cz. Platňu s pracovným názvom Strážce plamene ozdobia svojimi hlasmi osvedčení interpreti ako Hana Hegerová, Jaromír Nohavica, Jana Kirschner, Bára Basiková, Daniel Landa, Szidi Tobias a František Segrado. Štvorročná pauza medzi poslednou platňou Mohlo by tu být i líp a pripravovaným albumom má svoje opodstatnenie. "Luxus platne spočíva v tom, že všetky veci sú plodom náhlej inšpirácie, ktorú človek nevymyslel, nevypracoval, ale poddal sa jej. Museli sme si povedať: Áno, toto chceme urobiť. Potom uplynulo aj polroka, v priebehu ktorého nevzniklo nič. Šťastných nápadov nie je veľa a my sme stále náročnejší," povedal v rozhovore pre idnes.cz Michal Horáček. Ako dodal, piesne z albumu by najradšej zhmotnil vo videoklipoch.

Na albume sa objaví aj skladba Kdo by se díval nazpátek v podaní Hany Hegerovej, ktorú diváci Českej televízie poznajú zo seriálu Náměstíčko. Titulnú pieseň Strážce plamene autori pôvodne plánovali prisúdiť Richardovi Müllerovi. Napokon "prischla" valašskému lyrikovi Františkovi Segradovi. Podľa Horáčka však dvojica s Müllerom počíta v rámci ďalšieho albumu. Už teraz je pre neho prichystaná ešte nedopracovaná pieseň Výtah. Autorská dvojica tvrdí, že témou pripravovanej platne budú predovšetkým skladby o láske. "Predtým som sa im vyhýbal, chcel som písať texty ako Buřty, pivo, nenávist alebo Štěstí je krásná věc - to, čo ostatní nerobia. Potom som zažil ťažké obdobie, bol som na operácii s okom. Na klinike som si v noci niečo napísal len tak po pamäti, o piatej ráno som už volal Hapkovi a nadiktoval mu texty. Asi štyri sú na novom albume. Sú intímnejšie, viac sa ma dotýkajú," povedal Horáček.

Prvú spoločnú platňu pre viacerých spevákov V penziónu svět priviedli na svet Hapka a Horáček v roku 1988. Zaspievali si na nej Hana Hegerová, Michael Kocáb, Richard Müller i Petr Hapka. S deväťročným odstupom nasledovala kompilácia Citová investice, na ktorom sa predstavili Daniel Landa, Martin Pošta a opätovne aj Richard Müller a Petr Hapka. Posledným projektom tohto druhu je album Mohlo by tu být i líp s Hanou Hegerovou, Magdalenou Koženou či Janou Kirschner z roku 2001.