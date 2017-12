Americký režisér nakrúti film o indickom kreslenom hrdinovi

22. mar 2006 o 18:01 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Mnohí známi bollywoodski herci a herečky prepožičajú svoje hlasy do nového animovaného filmu, v ktorom bude vystupovať indický hrdina z kreslenej rozprávky. Americký režisér Vincent Edwards v rozhovore pre tlačovú agentúru Associated Press uviedol, že indický kreslený hrdina je rovnako známy ako napríklad Superman. Odmietol však poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie o tomto hrdinovi. "Je to indické dedičstvo, ktoré bude prístupné pre divákov na celom svete," povedal. Edwards, ktorý režíroval animované seriály Godzilla a Spiderman dodal, že film sa budúce leto dostane aj na televízne obrazovky v podobe seriálu. Bollywoodski herci nahrajú svoje hlasy a animácia bude spracovaná v Indii. Magnáti filmového priemyslu ako Walt Disney a Sony, ako aj iné spoločnosti zo Spojených Štátov a Nového Zélandu, presunuli v posledných rokoch svoje animačné štúdiá do Indie, najmä pre lacnú pracovnú silu.

Američan Edwards sa dokonca v júli minulého roka spolu s rodinou presťahoval z Los Angeles do indického mesta Bangalore. "Na tento projekt ma najal človek, ktorý sa obával, že indickú kultúru celkom pohltí amerikanizácia a kreslení hrdinovia Superman a Spiderman," vysvetľoval režisér. Film by sa do distribúcie mal dostať koncom tohto roka.