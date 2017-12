Aurel 2005: Najviac sošiek Aurela získal Peter Lipa a skupina Peha

22. mar 2006 o 23:46 TASR

Žilina 22. marca (TASR) - Peter Lipa a skupina Peha si odniesli najviac hudobných cien Aurel 2005, ktoré sa udeľovali v Žiline. Objavom roka sa stala speváčka Zdenka Predná.

Hudobne naladeného tučniaka získal Lipa v kategórii spevák, ale za jeho album Lipa spieva Lasicu boli v kategórii najlepší producent roka ocenení aj Juraj Tatár, Martin Gašpar a Lipov syn Peter. Album zároveň získal Aurela 2005 za najlepší obal, ktorého autorom je Marek Ormandík. A ďalšia soška patrí albumu za zvukový záznam, o ktorý sa postarali Ľuboš Valky a Juraj Kupec. CD slovenského džezmena získalo sošku Aurela v jednej zo žánrových cien - Džez a blues.

Skupina Peha a Katarína Knechtová si odniesli ocenenia v kategórii speváčka roka, najlepšia skupina, najlepšia pieseň i za album Deň medzi nedeľou a pondelkom.

O hudobných cenách Aurel 2005 rozhodovala 136-členná Akadémia populárnej hudby. Jej verdikt znamenal Aurela 2005 pre Ondreja Rudavského za najlepší videoklip k pesničke Richarda Müllera a Ivy Bittovej Sníh. Soška Aurela patrí Müllerovi aj za najpredávanejší album s názvom 44. A práve najpredávanejší album bola nová kategória na tohtoročnom udeľovaní hudobných cien slovenskej populárnej hudby. V kategórii speváčok získala prvenstvo Martina Šindelová so svojím debutovým albumom Patríme k sebe, ktorý sa stal najpredávanejším za uplynulý rok.

Do Siene slávy in memoriam uviedli speváka Karola Duchoňa, za ktorého cenu prevzala manželka Elena Duchoňová.

Zároveň sa odovzdávali aj ďalšie sošky Aurela. Ako najlepšieho inštrumentalistu ocenili akademici klaviristu Richarda Rikkona. Okrem týchto hlavných kategórii akademici udelili po prvý raz aj žánrové ceny. Tie si odniesli za najlepší album roka v kategórii alternatívna hudba Spaceboys, v kategórii hip-hop/rap VEC, v kategórii world music/etno Zuzana Homolová, v kategórii jazz and blues Peter Lipa, gospelovou skupinou roka je kapela Kapucíni and Stanley. Ďalším oceneným za najlepší album v žánrovej kategórii hard and heavy je skupina Metropolis a vo folk and country Soňa Horňáková a Slide and UDU.

Počas večera si moderovanie rozdelilo tucet česko-slovenských umelcov a moderátorov. O svoje spevácke majstrovstvo so žilinským publikom v Športovej hale na Bôriku sa podelili známi slovenskí i českí hudobníci ako napríklad skupiny IMT Smile, No Name, Desmod, speváci Miroslav Žbirka i Zuzana Smatanová, zo susedného Česka to boli skupina Chinaski, prvá česká SuperStar Aneta Langerová či spevák Jaromír Nohavica.