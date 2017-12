Aguilera prirovnala nahrávanie k 18-mesačnému tehotenstvu

23. mar 2006 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Americká speváčka Christina Aguilera uviedla, že príprava jej posledného albumu Back To Basics jej pripadala ako 18-mesačné tehotenstvo. Spevácka hviezda práve dokončuje práce na pokračovaní jej mimoriadne úspešného albumu Stripped z roku 2002 a ako povedala, nahrávanie je pre ňu ako priviesť na svet nový život. "Pripadám si, akoby som bola 18 mesiacov tehotná, bolo to tvrdé," povedala speváčka pre stránku Femalefirst. Ako ďalej uviedla, pre svoju nové piesne sa inšpirovala džezom, soulom a bluesom z 20., 30. a 40. rokov. "Chceli sme, aby to znelo ako z 20. či 30. rokov. Je tam jedna pieseň, ktorá znie, ako keď práve vojdete do baru. Mám tam veľa materiálu, aký odo mňa ľudia ešte nepočuli. V jednej piesni som to iba ja a mikrofón. Žiadne efekty, žiadne ozveny, žiadne triky - nič," dodala.