Tvorcovia South Parku sa na postavičke Chefa vybláznili

BRATISLAVA 23. marca (SITA/AP) - Tvorcovia amerického animovaného seriálu South Park Trey Parker a Matt Stone nezostali nič dlžní svojej kontroverznej povesti a desiatu sezónu seriálu, ktorú v stredu ...

23. mar 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA/AP) - Tvorcovia amerického animovaného seriálu South Park Trey Parker a Matt Stone nezostali nič dlžní svojej kontroverznej povesti a desiatu sezónu seriálu, ktorú v stredu začala vysielať televízna stanica Comedy Central, rozbehli vo veľkom štýle. Napriek tomu, že soulový spevák Isaac Hayes odstúpil od spolupráce po otvorenom spore pre náboženské urážanie, autorské duo sa rozhodne bez boja vzdať nemieni. Už v prvej časti novej sezóny padlo niekoľko narážok na scientológiu, ktorá sa stala kameňom úrazu sporov tak s Hayesom, ako i hollywoodskym hercom Tomom Cruisom. Hayes na South Parku spolupracoval od roku 1997, no keď sa tvorcovia rozhodli nešetriť scientológiu, rozhodol sa odísť so slovami, že celý seriál je o náboženskej neznášanlivosti a fanatizme. Prvú časť, v ktorej si tvorcovia zobrali scientológiu na paškál, odvysielali v novembri minulého roka. Na minulý týždeň bola naplánovaná jej repríza, voči čomu ostro vystúpil Tom Cruise a pohrozil bojkotom vo svojej práci, ak diel nestiahnu z vysielania. Napriek tomu, že sa diel neodvysielal, Cruisov hovorca takéto tvrdenia poprel. V najnovšej časti seriálu sa síce postavička obľúbeného Chefa objavila, no Hayes jej hlas neprepožičal. Tvorcovia iba využili záznam jeho hlasu, ktorý si podľa potrieb zostrihali do nových dialógov. Parker so Stoneom sa však aj na tejto postavičke nezabudli vyblázniť, keďže z neho spravili latentného pedofila. Na konci dielu ho napokon nechali umrieť.