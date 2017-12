Čisté tvary nadchli Oskara Rózsu

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Kapela Čisté tvary vydala začiatkom mesiaca svoj debutový album Meskalin. Vďačia za to najmä basgitaristovi a producentovi Oskarovi Rózsovi, ktorého ich hudba tak nadchla, ...

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Kapela Čisté tvary vydala začiatkom mesiaca svoj debutový album Meskalin. Vďačia za to najmä basgitaristovi a producentovi Oskarovi Rózsovi, ktorého ich hudba tak nadchla, že sa rozhodol miesto singla vydať hneď celý album. Juraj "Doktor" Péč (klávesy, spev, texty), Ondrej "Wecker" Gregor (spev, basová gitara), Matej "Plecho" Pliešovský (bicie nástroje, vokály) a Juraj "Kachna" Rovenský (gitara) na slovenskej hudobnej scéne pôsobia od roku 1999. K vydaniu prvého albumu sa ale dostali až v tomto roku. "Chceli sme urobiť singel alebo nahrať nejaké dve - tri veci, nerátali sme s tým, že nahráme niečo viac, takže sme boli radi, keď sa to podarilo," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA Ondrej Gregor. Ako dodal klávesák Juraj Péč, chceli nahrať piesne, ktoré mali potenciál objaviť sa v rozhlasovom éteri. "Nechceli sme to nahrať a odložiť do kufríka, ale posunúť to ďalej a nakoniec je z toho album," vysvetlil pohnútky kapely k nahrávaniu. So svojimi plánmi oslovili Oskara Rózsu, ktorý bol podľa nich veľmi ústretový. "Hneď si prišiel k nám do skúšobne tie veci vypočuť. Zahrali sme mu to, jemu sa to strašne páčilo. Oskar je človek, ktorý má neuveriteľnú vnútornú silu. Je taký energický, že hneď povedal: 'Ideme to nahrať', a už sa to ani nejako neriešilo. Predtým som ho osobne nepoznal, tak som myslel, že príde nejaký odmeraný človek, ktorý si to vypočuje a nejako sa dohodneme, ale Oskar bol akoby jeden z nás - normálny chalan. Povedal len: 'Jasne, ideme do toho'," spomína na začiatok spolupráce s Rózsom.

Meskalin vyšiel 1. marca a prináša relatívne starý materiál, ktorý štvorica zbierala približne tri roky, pričom len samotné nahrávanie trvalo asi rok a pol. "Boli s tým rôzne problémy od rozkúskovaných termínov nahrávania až po problémy s vydavateľom, ktoré prišli neskôr," vysvetľuje Juraj Péč dlhé trvanie nahrávania. Čisté tvary však fakt, že ich prvý album vyšiel po takmer siedmich rokoch od vzniku kapely, chápu pozitívne. Za toto obdobie vyrástli ako hudobníci - inštrumentalisti a ich tvorba prešla dosť výraznými zmenami. "Začali sme dosť inou hudbou - možno by bolo zaujímavé, keby sme ten album vydali vtedy," uvažuje Ondrej a dodáva, že cédečko z tých čias by bolo pravdepodobne nepredajné, "bola to oveľa náročnejšia hudba. Hrali sme akusticky - klavír, basa a bicie. Väčšinou to boli inštrumentálne veci, niekedy aj desaťminútové, len s takými minútovými vsuvkami." Z vtedajšej tvorby kapely prežili len dve piesne, aj tie ale podľa hudobníkov prešli veľkými zmenami. Najvýraznejšou zmenou Čistých tvarov je podľa Juraja skutočnosť, že začali robiť normálne pesničky. "Predtým sme robili dosť "neprístupné veci" a teraz sa snažíme urobiť normálnu klasickú pesničku, ale nejako tak, aby z nášho pohľadu bola dosť dobrá - nechcem povedať popová. Snažíme sa tam vnášať niečo z toho, čo sme kedysi hrávali, ale sú to v podstate normálne piesne, takže to je asi najmarkantnejšia zmena alebo posun," predstavuje tvorbu, do ktorej sa podľa Juraja snažia vkladať "určitú dávku umenia." Napriek tomu, ale priznávajú, že ich hudba pre niektorých bývalých fanúšikov prestala byť atraktívna. "Po vydaní albumu som sa rozprával s pár ľuďmi a povedali, že to už nie je ono, že je to moc uhladené a im to viac vyhovovalo predtým," prezradil Matej Pliešovský.

Koncerty v blízkej dobe Čisté tvary nepripravujú. Nedávno absolvovali slovenské turné so skupinou Para a podľa Ondreja majú nateraz koncertovania dosť, preto by sa chceli viac venovať hraniu v skúšobni. "Keďže sú tie veci staršie, pretože album vznikal tri roky, už by sme radi aj trochu zasiali nejaké nové," prezradil plány kapely Ondrej. Najbližším avizovaným vystúpením je zatiaľ krst ich debutu, ktorý pripravili na 20. apríla. V bratislavskom klube Elam s nimi ako hosť vystúpia The Hermit & The Ferryman - elektronicko-džezový projekt Oskara Rózsu a Ľubora "Umelca" Priehradníka.