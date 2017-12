Bruce Willis si prenajal apartmán v oblakoch

23. mar 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Americký herec Bruce Willis sa rozhodol, že počas nakrúcania filmu Perfect Stranger so svojou hollywoodskou kolegyňou a držiteľkou Oscara Halle Berry, bude bývať na vysokej nohe. Na to by mu mal postačiť i apartmán na vrchu mrakodrapu Trump Tower v New Yorku. Herec za tento luxusný výhľad mesačne zaplatí v prepočte viac ako 1,7 milióna korún. Willis počas nakrúcania pôvodne býval v hoteli Peninsula Hotel. Pre luxusný apartmán v oblakoch sa rozhodol aj preto, že tu má viac priestoru. Okrem toho sa tu páči aj jeho trom dcéram, ktoré ho do New Yorku chodia často navštevovať.