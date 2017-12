Dnes otvoria výstavu Svet galérie – svet umenia

TRNAVA 23. marca (SITA) – Pri príležitosti 30. výročia svojho založenia organizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave výstavu Svet galérie – svet umenia. Jej vernisáž sa uskutoční dnes o 18:00. Expozícia ponúkne po dlhšom čase prehliadku zo zbierkových fondov galérie. Organizátori uvádzajú, že okrem klasických médií (maľby a sochy) návštevníkom predstavia i novšie, ako sú fotografie a video. Výber uvedie osobnosti slovenského umenia najmä 20. storočia – napríklad Miloša A. Bazovského, Martina Benku či Vincenta Hložníka. Usporiadatelia pre lepšiu prehľadnosť rozdelili expozíciu do štyroch blokov s označeniami Úlomky minulosti, Klenoty domova, Veľká budovateľská... a Rozptyl súčasnosti. Cieľom výstavy je ukázať premeny umenia na pozadí spoločenských zmien a ich odkaz prostredníctvom muzeálnych zbierok.

Výstava sa koná v Kopplovom kaštieli a potrvá do 10. mája. V týždni okrem pondelka je sprístupnená od 9:00 do 17:00 a počas víkendu od 13:00 do 18:00.

Galéria Jána Koniarka v Trnave bola založená v roku 1976 ako okresná galéria. Postupne sa stala krajskou inštitúciou. Do roku 1992 nemala vlastné výstavné priestory, vystavovala v prenajatých domoch a sálach v Trnavskom okrese. Počas svojho pôsobenia zorganizovala asi 260 expozícií domácich aj zahraničných výtvarníkov. Vlastní 4 347 malieb, kresieb, grafík a sôch. V roku 2002 otvorila novú prístavbu Kopplovho kaštieľa, v ktorej sa nachádza Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka. Okrem toho Galéria Jána Koniarka spolupracuje s viacerými centrami súčasného umenia v zahraničí (Rakúsko, USA) i na festivale Multiplace. Organizuje tiež najväčšie medzinárodné súťažné podujatie grafického dizajnu na Slovensku – Trienále plagátu Trnava, ktoré sa bude v tomto roku konať už po šiestykrát.