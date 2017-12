Habera sa na piatkovom kole SuperStar nezúčastní, finalisti to neriešia

Bratislava 23. marca (TASR) - Na ôsmom finálovom večere speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar (SHS) bude chýbať jedna z ústredných postáv megašou.

23. mar 2006 o 14:50 TASR

Nekompromisný porotca Paľo Habera. V stredu totiž podstúpil operáciu slepého čreva.

"Na piatkovom prenose sa nezúčastní. Finalistov budú tento raz hodnotiť traja porotcovia. Umožňuje to aj licencia," povedal dnes PR manažér SHS Peter Kavecký. Ako ďalej dodal, Haberu by mali v sobotu z nemocnice prepustiť. Je teda možné, že v nasledujúcom finálovom kole už do povestných červených porotcovských kresiel zasadne.

Ako tvrdia niektorí zo štyroch aktuálnych finalistov, neúčasť často kritického Haberu, ich výkony vraj neovplyvní. "Neriešim to. Lepšie by bolo asi, keby tam bol. Ale jeho zdravotný stav mu to nedovoľuje," povedal pre TASR Ivan Štroffek, ktorý si v kole venovanom legendám rovnako ako jeho ostatní kolegovia zaspieva známe skladby od Robbieho Williamsa a U2.