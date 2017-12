Tom Cruise nakrútil kaskadérske scény iba s povolením snúbenice

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Hollywoodsky herec Tom Cruise súhlasil, že nafilmuje všetky kaskadérske kúsky pre film Mission: Impossible 3 sám iba pod podmienkou, že dostane súhlas od svojej snúbenice ...

23. mar 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Hollywoodsky herec Tom Cruise súhlasil, že nafilmuje všetky kaskadérske kúsky pre film Mission: Impossible 3 sám iba pod podmienkou, že dostane súhlas od svojej snúbenice Katie Holmes. Herec známy z filmov ako Top Gun či Vojna svetov požiadal herečku známu z filmu Batman začína o ruku minulý rok v Paríži. So svojou o 16 rokov mladšou snúbenicou by sa mali vziať koncom roka potom, čo Katie porodí ich prvého potomka. "Verí mi. Miluje ma. Ukázali sme jej zostrih mojich scén a odobrila to. Je s ňou zábava a aj preto si ju vezmem," povedal Cruise.