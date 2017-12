Carmen Electra poprela správy o rozpade manželstva

23. mar 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Pobrežná hliadka Carmen Electra poprela správy o tom, že by jej manželstvo s rockerom Davom Navarrom bolo v kríze. Herečka a modelka vyhlásila, že jej trojročné manželstvo je v úplnom poriadku a ak by niečo v tomto ideálnom vzťahu neklapalo, určite by si ako prvé dala dole snubný prsteň. "Všetko je v poriadku. Pozrite, prsteň mám stále na prste. Ak by niečo neklapalo, určite by som ho už nemala. Nedokázala by som behať po svete a tváriť sa falošne. Ja som skutočný človek a moje manželstvo je v poriadku," povedala herečka v televíznej relácii Access Hollywood. "Sme už spolu päť rokov a boli momenty, keď to bolo naozaj tvrdé. On je však môj najlepší priateľ. Vychádzame spolu veľmi dobre a sme šťastní," dodala.