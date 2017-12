Sophia Loren prezradila tipy pre krásu

23. mar 2006 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Legendárna talianska herečka Sophia Loren prezradila, čo ju robí stále krásnou a mladou. Podľa jej slov by ženy stále mali nosiť žiarivé šperky, ktoré ich omladzujú. Známa 71-ročná herecká diva verí, že ženy by si mali v prvom rade uvedomiť svoju krásu, ktorá je žiarivejšia ako ktorýkoľvek diamant. "Nič nerobí ženou krajšou ako jej vlastné presvedčenie o tom, že je krásna. Iba šperky dokážu toto presvedčenie ešte viac umocniť," povedala herečka pre stránku Contactmusic. "Ruky sú veľmi podstatné. Gestami dokážu povedať rovnako veľa ako ústa. Nechty by preto mali byť rovnako farebné a ozdobené ako pery. Taktiež šaty by mali byť ako oceľový plot - plniť svoj účel a nebrániť vo výhľade," dodala.