DJ Justin Robertson dokazuje svoje neuveriteľné schopnosti

DJ Justin Robertson je bývalým frontmanom skupiny Lionrock, v súčasnej dobe sa skôr sústreďuje na sólovú tvorbu. Jeho kariéra sa začala písať na začiatku 90. rokov, keď sa veľmi popularizovala takzvaná acid house culture, ktorá mu dala šancu vyniknúť ako dídžejovi a promotérovi. Jeho dídžejské sety sú známe po celom svete hlavne pre presné mixovaniu a pestrú zmes progresívneho techna, housu a electric funku. Nedávno vydal album "Justin Robertson presents Revtone", ktorý bol v Británii prijatý s veľkým nadšením. Jeho pravidelné aktivity sa v súčasnej dobe sústreďujú v kluboch, ako sú Cream v Liverpoole, Back To Basics v Leedse alebo londýnskych Fabricu či The Heavenly Social. Naviac sa výborne zapísal na prestížnych festivaloch typu Glastonbury, Creamfields a Homelands. (ani)

Climax - sobota 25. marec, klub Roxy, Dlouhá 33, o 22.00.



NÁRODNÍ MUZEUM

Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné (do 4. 6.)

Český příběh v karikatuře I. 1848 - 1918, II. 1918 - 1938 (do 15. 5.)

Zlaté časy médií (do 31. 3.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Současná Angola - Fotografie J. Jirouškové a J. Kanderta (do 1. 5.)

Tapa, rohož a pletivo v Oceánii (do 28. 5.)

Umění frankofonní Afriky (do 26. 3.)

Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana: unikáty z Asie, Afriky a Ameriky (do 16. 4.)

MUZEUM HLAVNÍHO MůSTA PRAHY

Nejkrásnější divadlo - 125 let divadla v Karlíně (do 14. 5.)

Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města (do 30. 4.)

PRAŽSKÝ HRAD

Karel IV. - císař z Boží milosti (do 21. 5.)

KLUBY A KONCERTY

VAGON

24. 3. Radim Hladík & Blue Effect o 21.00

25. 3. Zóna A + Nežfaleš + Zakázaný Ovoce + Koneckonců o 20.00

27. 3. Záviš o 21.00

28. 3. Schodiště o 21.00

29. 3. Sto zvířat o 21.00

30. 3. Krausberry o 21.00

LETENSKÁ PLÁŇ

24. 3. - 30. 4. (cez víkend) Cirkus Jo-Jo 2006 o 11.00 a 15.00, (cez týždeň) Cirkus Jo-Jo 2006 o 18.00

LUCERNA MUSIC BAR

24. a 25. 3. Pop 80's & 90's video party o 21.00

26. 3. Mike Stern Group o 21.00

28. 3. 123 minut o 21.00

29. 3. Polemic o 21.00

30. 3. Tam tam orchestra + Zatrestband o 21.00

GONG

27. 3. Hop trop o 19.30

30. 3. George & Beatovens o 19.30

KC ZAHRADA

29. 3. Spirituál kvintet o 19.00

KLUB DELTA

30. 3. Ivo Jahelka o 20.00

FUTURUM MUSIC BAR

24. a 25. 3. 80's & 90's party o 21.00

29. 3. E!E, M.Z.H. o 21.00

30. 3. Visací zámek o 21.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

24. 3. Roman Pokorný Quartet o 21.00

25. 3. Latin wave o 21.00

26. 3. Cuban summer o 21.00

27. 3. Yvonne Sanchez Brazil Groove o 21.00

28. 3. Limited edition o 21.00

29. 3. Rostislav Fraš Quartet o 21.00

30. 3. Limited edition o 21.00

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

24. 3. Mrakoplaš o 20.00

25. 3. Tomáš Chlumský & Jarka Rozprávková o 20.00

26. 3. Bran o 20.00

29. 3. Paleček & Janík o 20.00

30. 3. Krychle o 20.00

PALÁC AKROPOLIS

24. a 25. 3. Wohnout o 19.30

26. 3. Iva Bittová + Bang on can all stars o 19.30

27. 3. Sayag jazz machine o 19.30

28. 3. Mňága a Žďorp o 19.30

29. 3. Kočani Orkestar o 19.00

30. 3. Gaia Mesiah o 19.30

PROSTOR ABATON

28. 3. Some Girls, špeciálny hosť: Malkovich (Holandsko), Landmine Spring, Anyway o 20.00

ROCK CAFÉ

24. 3. The bleeding, Livores morti, Nameless gathering o 19.00

25. 3. Sopoty a Elvis Gott Superstar o 19.30

28. 3. Deep kick a Sun has cancer o 19.30

29. 3. Reggae, Ska & Rockabilly night o 20.30

30. 3. The doors revival o 19.30

ROXY

24. 3. Czech one, DJ's: Kaplick & Saku, Voita, Brada, Brada, Phaces, Jan2 & Ottoman, Saboteur o 22.00

25. 3. Climax o 22.00

27. 3. Free mondays o 20.00

28. 3. Midweek lounge o 22.00

29. 3. Space junkie o 19.00

VÁŽNA HUDBA

OBECNÍ DŮM

24. 3. To nejlepší z Mozarta o 20.00

27. 3. Čtvero ročních dob o 20.00

28. a 29. 3. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK o 19.30

28. 3. To nejlepší z klasiky o 20.00

30. 3. To nejlepší z klasiky o 20.00

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

24. 3. Cyrano z Bergeracu o 20.00

26. 3. Giselle o 14.00 a 19.00

29. 3. Rusalka o 19.00

30. 3. Lucerna o 19.00

STÁTNÍ OPERA

24. 3. Rigoletto o 19.00

25. 3. Carmen o 19.00

26. a 29. 3. Sicilské nešpory o 19.00

28. 3. Tosca o 19.00

30. 3. Lucia di Lammermoor o 19.00

KONGRESOVÉ CENTRUM

29. 3. West side story (hosťuje Hudební divadlo Karlín) o 19.00

SEMAFOR

24. 3. Kamarádi trochu jinak o 19.00

25. 3. Patero důvodů pro voo doo o 16.00

28. 3. Všechno párty o 19.00

29. 3. Pension Rosamunda o 19.00

30. 3. Jako když tiskne o 19.00

DIVADLO NA VINOHRADECH

24. 3. Donaha! o 19.00

25. 3. Donaha! o 14.00

29. 3. Brouk v hlavě o 19.00

30. 3. Jistě, pane ministře o 19.00

30. 3. Z ruky do ruky, nová skúšobňa o 19.00

ČINOHERNÍ KLUB

24. 3. Nebezpečné vztahy o 19.30

25. 3. Rodinná slavnost o 19.30

27. 3. Osiřelý západ o 19.30

29. a 30. 3. Nebezpečné vztahy o 19.30

DIVADLO ABC

24. 3. Jezinky Bezinky o 19.00

25. 3. Poprask na laguně o 17.00

27. 3. Tři muži ve člunu a pes o 19.00

29. 3. Do hrobky tanečním krokem o 19.00

30. 3. Cizinec o 19.00

GOJA MUSIC HALL

24. 3. Bídníci o 19.00

25. 3. Bídníci o 14.30 a 19.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

24. 3. Hrdý Budžes (hosťuje divadlo Příbram) o 19.00

25. 3. Další roky ve stejnou dobu o 19.00

26. 3. Cikáni jdou do nebe o 15.00 a 19.00

27. 3. Láska o 19.00

28. 3. Sunny Boys o 19.00

29. 3. Blbec k večeři o 19.00

30. 3. Když tančila o 19.00

BROADWAY

24. 3. Tři mušketýři o 18.00

25. 3. Tři mušketýři o 14.00 a 18.00

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

24. 3. Push up 1-3 o 19.00

26. 3. Pohádka o jednom malém ježkovi (hosťuje Studio Damúza), Eliadova knihovna o 15.00

27. 3. Platonov je darebák! o 19.00

28. 3. Nože a růže o 19.00

29. 3. Etty Hillesum o 19.00

30. 3. Pan Kolpert o 19.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

24. 3. Malované na skle o 19.30

25. 3. A je to v pytli! o 15:00

26. 3. Funny Girl o 15.00

28. 3. Divotvorný hrnec o 10.00 a 19.30

29. 3. Habaďúra o 19.30

30. 3. Harvey a já o 19.30 (jv)