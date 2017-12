Brno

MÚZEÁ A GALÉRIE

24. mar 2006 o 0:00

Skupina Arakain prináša klasický heavy metal

Skupina Arakain patrí medzi české metalové legendy. Ako jedna z prvých skupín priniesla svojím poslucháčom heavy metal v jeho najklasickejšej podobe, tak ako expandoval vo svete. Arakain ponúka vysokú technickú kvalitu muzikantského umenia. Výborný zvuk, výborné hráčske i spevácke výkony všetkých členov a texty na úrovni sú zárukou nadpriemerného výkonu. Arakain je teraz na veľkom jarnom turné, na ktorom predstavujú svoje nové CD Warning!. Pri tejto príležitosti ich na pódiách podporia moravská tvrdá gitarovka Second End a jedna z najznámejších poľských metalových formácií Hunter.

Arakain, Support Hunter (Poľsko), Second End - štvrtok 30. marca, Faval Music Circus, Křížkovského 22, o 20.00. (ani) Foto - Arakain.cz



PALÁC ŠLECHTIČEN, Kobližná 1

Zdeněk Burian - Mistr palety neznámých světů (do 31. 3.)

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Slavní i zapomenutí aneb Chytré české hlavičky (do 29. 4.)

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, Kobližná 4

Amadeus (do 31. 3.)

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, Moravské nám. 1a

České exlibris od počátků do roku 1920 (do 31. 3)

Rokokový klasicismus jako projev umění doby Mozartovy (do 30. 4.)

PRAŽÁKŮV PALÁC, Husova 18

Josef Bolf: Death Is Not The End

(do 31. 3.)

MÔŽETE SA TEŠIŤ

VÝSTAVIŠTů

16. 6. The Rolling Stones o 18.00

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

7. 4. 62. country opera, účinkujú: Waldemar Plch, Piknik Fr. Šauera + hostia, tanečná country skupina Honky Tonk, tradičné prekvapenie. Exkluzívny hosť - Ivan Mládek so svojou samohrajkou Guitariano a Milan Pitkin o 19.30

KONCERTY A KLUBY

FLÉDA

29. 3. Sayag Jazz Machine o 20.00

MERSEY MUSIC PUB

24. 3. Frisco Disco o 20.00

25. 3. Radost FX vs. Mersey o 20.00

27. 3. Noche Latina o 20.00

28. 3. České Hity - Lukas o 20.00

29. 3. College party o 20.00

30. 3. Vlasatý večírek čili oldies party o 20.00

KLUB ALTERNA

26. 3. Face of the bass o 20.00

30. 3. Ester Kočičková + Lubomír Nohavica o 20.00

KLUB LEITNERKA

28. 3. Edward, Atelier 11 o 19.30

29. 3. The glass onion o 19.30

30. 3. Japka o 19.30

STARÁ PEKÁRNA

25. 3. Marta Töpferová o 20.00

27. 3. Showstation + miniMAXband o 20.00

28. 3. Dura and Blues Groove o 20.00

30. 3. Betonovej bezo 20.00

DIVADLÁ

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

27. 3. Jednou týdně stačí! (hosťuje Divadlo Radka Brzobohatého) o 19.00

28. 3. Motýlek o 19.00

29. 3. Reality show o 19.00

30. 3. Don Quijote a ti druzí o 19.00

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

25. 3. Balada pro banditu o 19.00

27. a 28. 3. Sherlock Holmes o 19.00

DIVADLO V 7 A PŮL - KABINET MÚZ

25. 3. Palach 69-06 o 19.30

28. 3. Vzpomínky na život a dílo skladatele Foltýna o 19.30

29. 3. Hypochondr o 19.30

30. 3. Podnebí (hosťuje divadlo Koule) o 19.30

Městské DIVADLO

24. 3. Slaměný klobouk, Činoherní scéna o 19.30

24. - 30. 3. Magická flétna, Hudební scéna o 19.30

26. a 27. 3. Amadeus, Činoherní scéna o 19.30

28. a 29. 3. My fair lady (ze zelňáku), Činoherní scéna o 19.30

30. 3. Brouk v hlavě, Činoherní scéna o 19.30

NÁRODNÍ DIVADLO

24. a 25. 3. Prodaná nevěsta, Janáčkovo divadlo o 19.00

24. 3. Škola žen, Mahenovo divadlo o 19.00

25. 3. Zlatovláska, Malá scéna Mahenova divadla o 15.00

25. 3. Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, Mahenovo divadlo o 19.00

26. 3. Nekompromisně, divadlo Reduta o 19.00

27. 3. Terasa, divadlo Reduta o 19.00

28. 3. Mnoho povyku pro nic, Mahenovo divadlo o 19.00

28. 3. Kouzelná flétna, divadlo Reduta o 19.00

29. 3. Prodaná nevěsta, Janáčkovo divadlo o 19.00

29. 3. Maryša, Mahenovo divadlo o 19.00

30. 3. Mefistofele, Janáčkovo divadlo o 19.00

30. 3. Figarova svatba, Mahenovo divadlo o 19.00 (jv)