Cesta do Nového sveta

Výstava s názvom Lorenzo Da Ponte je príspevkom Židovského múzea k jubilejnému Mozartovmu roku 2006. Lorenzo Da Ponte sa spolu s W. A. Mozartom zapísali do dejín hudby. Wolfgang Amadeus Mozart je známy po celom svete, avšak život a dielo jeho libretistu Da Ponteho sa len pomaly vracia do povedomia laickej verejnosti. Spojením umeleckého nadania Da Ponteho a Mozarta vznikli nezabudnuteľné hudobné skvosty ako Figarova svadba, Don Giovanni či Cosi fan Tutte. Výstava sa zaoberá Da Ponteho židovským pôvodom, sleduje jeho cesty po Európe a potom do New Yorku, kde v roku 1838 zomrel. Tematizuje Da Ponteho a Mozartove stretnutie a spoluprácu. Prináša obraz významu Mozarta pre viedenských a rakúskych židovských hudobníkov a hudobných vedcov. Výstava Lorenzo Da Ponte bude prístupná v paláci Eskeles na Dorotheerstrasse 11. až do 17. septembra. Múzeum je otvorené denne okrem soboty od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00. FOTO - Cattedrale di Ceneda