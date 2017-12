Nevšedný džezový koncert zaujme každého

Nevšedný koncert prekvapí každého svojím pestrým programom, v ktorom sa skrýva niečo z klasickej hudby, ale aj z moderného džezu. Okrem zaujímavej kantáty pre mužský zbor od Györgya Szabadosa sa tu odohrá premiérovo aj dielo Paula Schoenfielda pod názvom - Four parables for piano and orchestra. Moderný džezový klavírny koncert skrýva v sebe nielen džezové hudobné prvky, ale aj prvky blues. Okrem toho vystúpi aj známa spevácka skupina Cotton Club Singers spolu s mužským zborom Honvéd a so Symfonickým orchestrom ErnŚa Dohnányiho z Budafoku. Premiérovo predstavia dielo Rolanda Szentpáliho Beatus vir, kde okrem spomínaných bude spievať aj Budapeštiansky akademický zbor.

Koncert sa uskutoční v Mžvészetek Palotája Nemzeti Hangversenyterem (Palác umenia - Národná koncertná sála) vo štvrtok 30. marca, o 19.30. (kimr)