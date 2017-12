Herec Michal Dočolomanský slávi 64. narodeniny

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Divadelný, filmový a dabingový herec Michal Dočolomanský oslávi v sobotu 25. marca 64. narodeniny. Narodil sa rodičom Floriane a Rudolfovi v Poľsku, konkrétne v Nededzi, ...

24. mar 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Divadelný, filmový a dabingový herec Michal Dočolomanský oslávi v sobotu 25. marca 64. narodeniny. Narodil sa rodičom Floriane a Rudolfovi v Poľsku, konkrétne v Nededzi, ako jedno z desiatich detí. Matka bola Rumunka, s jeho otcom sa spoznala, keď ako učiteľ pôsobil v Sedmohradsku medzi rumunskými Slovákmi. Do Poľska sa presťahovali v roku 1942, na Slovensko začiatkom druhej svetovej vojny. Otca často služobne prekladali. Naposledy učil v Nebojsi pri Galante, kde aj zomrel. Dočolomanský sa preto s matkou a deviatimi súrodencami presťahoval do Svätého Jura. Práve Jur znamenal pre malého Michala prvý krok k divadlu. Do pamäte sa mu zapísala rozprávka Hansa Christiana Andersena Snehová kráľovná, v ktorej ako 13-ročný dostal v miestnom ochotníckom súbore svoju prvú titulnú úlohu. Poslednou hrou, v ktorej účinkoval ako svätojurský ochotník, bol Geľo Sebechlebský.

Po ukončení základnej školy sa Dočolomanský rozhodol vyučiť za automechanika. Členom činohry SND sa stal po absolvovaní herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1966. Ako filmový herec sa po prvý raz predstavil v roku 1962, debutoval snímkou Výlet po Dunaji. Počas celej svojej kariéry patril k najúspešnejším a najobsadzovanejším umelcom. V roku 1974 obsadil Dočolomanského režisér Karol Zachar. Úlohu Jánošíka v slávnom muzikáli Ernesta Brylla a Katerzyny Gärtnerovej Na skle maľované považujú mnohí kritici za jeho životnú. V priebehu 25 rokov odohral umelec 555 repríz, pričom z pôvodného obsadenia zostal len ako jeden z troch hercov.

Medzi najvýznamnejšie filmy Michala Dočolomanského patria: Tri gaštanové kone (1966), Medená veža (1970), Zajtra bude neskoro (1972), Stratená dolina (1976), Červené víno I., II. (1976), Adéla ještě nevečeřela (1977), Noční jazdci (1981), Tajemství hradu v Karpatech (1981), Tisícročná včela (1983), Corpus Delicti (1991), Horská služba (1998) a Perníková veža (2002).