Ludacris si zahrá v seriáli Zákon a poriadok

24. mar 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA/AP) - Americký raper a herec Ludacris, občianskym menom Chris Bridges, ktorý sa najnovšie preslávil účinkovaním v oscarovom filme Crash či snímke Hustle and Flow, sa chystá na účinkovanie v televíznom seriáli. Objaví sa totiž v seriáli Zákon a poriadok, kde účinkuje jeho kolega Ice-T. "Keď ma oslovili ku spolupráci na seriáli a prečítal som si scenár, neexistovalo nič, čo by mi zabránilo využiť túto úžasnú príležitosť," uviedol Ludacris v stanovisku. "Postava je veľmi bohatá i príbeh je veľmi komplexný. Hneď som vedel, že je to niečo, čo musím urobiť," dodal. V časti, v ktorej sa Ludacris objaví, bude Ice-T v postave detektíva Fina vyšetrovať vraždu, do ktorej je zapletený aj jeho syn. Vyšetrovaním sa odhalí niekoľko rodinných tajomstiev.