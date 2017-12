Joe Zawinul: Nepočúvam hudbu

Klávesista a skladateľ rakúskeho pôvodu JOE ZAWINUL (1932) je bez akýchkoľvek pochýb jedným z najväčších žijúcich hudobníkov súčasnosti.

20. sep 2005

Joe Zawinul bol vyškolený európskou vážnou hudbou a jazzom. Koncom 50. rokov odišiel z Rakúska do USA, kde hral so saxofonistom Cannonballom Adderleym. S legendárnym Milesom Davisom koncom 60. rokov definoval fusion (jazzrock). Skupina Weather Report, ktorú založil so saxofonistom Wayneom Shorterom na začiatku 70. rokov, bola podobne prelomová ako Jimi Hendrix Experience v rocku. Zawinul patrí aj medzi prvých a najdôležitejších predstaviteľov world jazzu, brilantne spája vplyvy hudby z celého sveta. FOTO - ARCHÍV JOEA ZAWINULA



Po dlhej pauze si budeme môcť opäť vychutnať jeho strhujúcu hudbu - presne o týždeň sa v Bratislave predstaví jeho skupina Joe Zawinul Syndicate. Pred koncertom poskytol Zawinul telefonický rozhovor dvom slovenským médiám. Jedným z nich bol denník SME.

Hovorí sa, že Miles Davis sa podpisoval pod témy svojich spoluhráčov a vy ste boli prvý, kto sa vzbúril. Je to pravda?

"Nemyslím si, že je to celkom tak, vždy tam dal aj svoj vklad. A urobil to iba párkrát. So mnou to skúšal iba raz. Požiadal ma, či sa môže použiť moju tému In A Silent Way vo svojej skladbe. Povedal som mu, keď chce, podelím sa s ním o svoje peniaze, ale nepodelím sa s ním o svoje meno skladateľa a chcem, aby tá skladba zostala tak, ako som ju napísal."

Aký vlastne bol?

"Skvelý človek. Úžasná, originálna osobnosť. Aj keď mal problém s niekoľkými ľuďmi, my dvaja sme vychádzali úplne korektne."

Kedy ste si uvedomili, že to, čo robíte s Weather Reportom, je jedinečné?

"Od samého začiatku sme vedeli, že máme talent. Keď si uvedomíte, že ho máte, je len otázka času, kým ho rozviniete. Ako veľmi sľubná sa javila už prvá zostava skupiny s kontrabasistom Miroslavom Vitoušom a bubeníkom Alphonsom Mouzonom. Cítili sme, že robíme niečo úplne svojské. Krédom skupiny bolo nikdy neurobiť to isté dvakrát."

Kedy nastal zlom?

"Prišli sme k bodu, keď som si uvedomil, že mi niečo chýba. Nechcel som byť iba experimentátorom. Mal som svoj štýl a chcel som ho ukázať. Vymenili sme basistu a začali sa diať veci. Keď sme nahrali piaty album Black Market, boli sme už veľkí. Vedeli sme, že nie iba vďaka sláve, ale tým, že robíme niečo, čo prežije."

Vo vašej skupine vždy hrajú skvelí mladí hudobníci. Kde ich hľadáte?

"Ja ich nehľadám, hlásia sa sami. Nájdu ma oveľa jednoduchšie, ako by som ich našiel ja. Pochádzajú z rôznych končín sveta, ktoré ani nepoznám, ale to nie je dôležité, hlavne, že dobre hrajú. Možno, že niekedy budem hrať aj s niekým zo Slovenska. Ani vo Weather Report sme nemali núdzu o dobrých hudobníkov. Najlepší totiž chcú hrať s najlepšími."

Ako vznikajú skladby? Aká je vaša úloha a aký je prínos ostatných členov skupiny?

"Všetky skladby sú moje. Vždy som robil tak, že som najprv improvizoval a z toho vznikali skladby. Úžasní hudobníci interpretujú moju hudbu veľmi svojsky. Napríklad basista Linley Marthe je geniálny muzikant a výsledok veľmi obohacuje."

Posledné albumy Joe Zawinul Syndicate boli koncertné. Nechystáte sa už nahrávať v štúdiu?

"Mám v hlave tisíce tém. Mohol by som byť v štúdiu každý deň a nestihnem ich nahrať do konca života. Improvizujem neustále, mám plný počítač skladieb. Som kedykoľvek pripravený nahrávať, ale to sa vždy nedá."

Kedy ich budeme môcť počuť?

"Momentálne hráme so Syndicatom svetové turné, takže nie je čas. Nedávno som vydal živý album Vienna Nights. Nemôžem vydávať dobrú platňu každý deň. Ľudia odo mňa očakávajú stále niečo nové, ale ja nemôžem konkurovať sám sebe. Takže chvíľu počúvajte nový dvojalbum a potom prídem s peknou štúdiovou nahrávkou. Možno to bude sólový album, to ešte neviem. V každom prípade by som chcel urobiť album ako Dialects (1986 pozn. aut.), na ktorom som hral iba ja na klávesoch a spieval Bobby McFerrin, vtedy ešte mladý a svieži."

Vybrali ste si už aj nového speváka?

"Ešte nie."

Ako vidíte budúcnosť džezu?

"Nemám poňatia."

Ako sa napríklad pozeráte na spojenie džezu a elektronickej hudby?

"Nijako. Ja nič nespájam, používam iba rôzne nástroje a improvizujem. Takže naozaj neviem, o čo ide."

Ktorí mladí hudobníci sa vám páčia?

"Nepočúvam hudbu."

Hovorili ste, že vaši hudobníci chodia k vám, takže aspoň ich nahrávky si hádam musíte vypočuť, nie?

"Keď prídu, vypočujem si ich."

Nedávno ste otvorili vo Viedni klub Joe Zawinul's Birdland. Ako ste s ním spokojný?

"Je úžasný, svetová špička. A to mám s klubmi bohaté skúsenosti, hral som v tisíckach takýchto podnikov. Môj postavili špeciálne podľa mojich predstáv. Žiaľ, viesť klub je ťažké - v Birdlande sme mali manažéra, ktorý bral všetky peniaze, čo je síce v poriadku, ale mal aj platiť účty."

Máte 73 rokov. Ako to robíte, že ste stále v takej skvelej forme?

"Ja toto vôbec nepovažujem za nejaký vek. Nikdy som sa necítil inak, ako sa cítim teraz. Vždy som sa venoval rôznym športom, trikrát týždenne boxujem, behám, hrám futbal, ping-pong, hrám rôzne hry s vnúčatami. My sme veľmi atletická rodina. No že som zdravý, to je asi šťastie."