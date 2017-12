Billy Joel popiera obvinenia vyhodenej tanečnice

24. mar 2006 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Americký spevák Billy Joel poprel správy o tom, že by dal vyhodiť tanečnicu zo svojho muzikálu Movin' Out iba preto, že jej priveľmi narástli prsia. Tanečníčka Alice Alyse podala na produkciu muzikálu žalobu, v ktorej požaduje v prepočte približne 3,1 miliardy korún pretože, ako tvrdí, dostala výpoveď potom, čo jej narástli prsia a už sa nezmestila do kostýmu. Spevák, ktorého hudba bola predlohou pre muzikál, všetky obvinenia odmieta a to i napriek tomu, že sa jeho meno v žalobe priamo nespomína. "Nikdy v živote by som niekoho nevyhodil iba preto, že mu veľmi narástli prsia," povedal Joel pre denník New York Daily News.