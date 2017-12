Pink brala heroín z nudy

24. mar 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Americká speváčka Pink priznala, že ako tínedžerka užívala heroín. Svojej závislosti sa však zbavila už v 16 rokoch, keď sa plne zamerala na spevácku kariéru. Populárna speváčka videla na vlastné oči, aké sú tvrdé drogy zničujúce, keďže traja z jej najlepších priateľov zomreli na predávkovanie. "Heroín je strašná vec. Mala som to z prvej ruky a videla som, čo to s ľuďmi narobí. Nikdy som v tom chvalabohu nebola namočená tak, aby som potrebovala odvykaciu kúru. Ale brala som to. Až na Deň vďakyvzdania roku 1995, potom, čo som pochovala svojho tretieho priateľa, som sa toho vzdala nadobro. Odvtedy som úplne čistá," povedala Pink. Ako však 26-ročná speváčka uviedla, drogy boli iba východiskom z nudy. "Drogy boli iba rozptýlením na ceste k môjmu cieľu a tým je to, čím práve som. Dostala som šancu a chcela som ísť za ňou, pretože som presne vedela, čo všetko pre to budem musieť urobiť. Nuda je obrovský problém mnohých ľudí. Keď som začala vystupovať, už som sa viac nenudila," dodala.