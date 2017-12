VyVolený Luis vydáva album Empezamos

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Album Empezamos finalistu prvej série reality šou VyVolení Luisa Sanza pokrstia v sobotu 25. marca jeho bývalí spolubývajúci Tony a Rocky. Krstiť sa bude netradične - sekerou.

24. mar 2006 o 17:00 SITA

Bol to ich spoločný nápad. To, že krstným otcom albumu bude práve Tony, s ktorým mal Luis vo vile konflikty, má byť dôkazom toho, že hudba spája ľudí. "Čo sa dialo vo vile, sme nechali vo vile. Tony je fajn chlap," povedal Luis pre agentúru SITA. Na krst, ktorý sa bude konať v priamom prenose na televíznych obrazovkách TV JOJ, prídu takmer všetci Luisovi spolubývajúci z vily VyVolených. Zúčastniť by sa vraj mali aj českí finalisti.

Na albume, ktorý je už oddnes v predaji, sa nachádza 13 piesní. Podľa Luisa si na albume nájde každá veková kategória to svoje, pretože album sa vyznačuje zmesou rôznych štýlov. Piesne sú v slovenčine, španielčine aj angličtine, pričom album obsahuje aj cover verzie známych hitov ako Livin´ la Vida Loca či Senza Una Donna. Na albume sa podieľali aj Tina a Čistychov.

