Herečka a módna ikona 21. storočia - Sarah Jessica Parker

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Herečka Sarah Jessica Parker sa narodila 25. marca 1965 v Nelsonville, v americkom štáte Ohio. Jej rodičia - obchodník Stephen a matka Barbra Parkerovci - sa rozviedli, Barbra ...

24. mar 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Herečka Sarah Jessica Parker sa narodila 25. marca 1965 v Nelsonville, v americkom štáte Ohio. Jej rodičia - obchodník Stephen a matka Barbra Parkerovci - sa rozviedli, Barbra sa neskôr vydala za Paula Forsta. Po svadbe sa jej ešte narodili štyri deti. Sarah má teda troch vlastných súrodencov - bratov Timothyho Brittena, Pippina a sestru Rachel, a štyroch nevlastných - Aarona D., Andrewa, sestry Megan a Allegru. Sarah už od malička inklinovala k spevu a baletu a všimli si ju producenti broadwayskej hry The Innocents. Aj preto sa celá rodina presťahovala do New Jersey.

V New Yorku sa uchytila v divadle American Ballet Theatre. V televízii debutovala už ako osemročná v inscenácii Andersenovej rozprávky Dievčatko so zápalkami. Onedlho ju obsadili do hry The Sound of Music. Spolu s ňou sa v show predviedli aj ďalší jej štyria súrodenci. Neskôr získala rolu hlavnej hrdinky v hre Annie. Sarah Jessica Parker ukončila štúdium na strednej škole Dwighta Morrowa, po maturite sa rozhodla vydobyť si miesto v Hollywoode. V roku 1982 prijala ponuku hrať v televíznom filme My Body, My Child a ešte v tom istom roku si zahrala i jednu z hlavných postáv v seriáli Square Pegs. Nešla na vysokú školu, pretože sa chcela naplno venovať herectvu. Seriál Square Pegs sa nakrúcal iba rok, a aj preto sa Sarah začala zaujímať o skutočné filmy. Vedela však, že zatiaľ môže získať iba vedľajšie postavy. V roku 1984 si zahrala vo filmoch Nechajte nás lietať a Prvorodený, hlavnú úlohu dostala vo filme Girls Just Want to Have Fun. V televízii získala cenné skúsenosti vďaka filmom ako A Year in the Life (1986), Izba v podkroví (1987) a Dadah Is Death (1988). Napokon neváhala, keď ju oslovil herec Steve Martin a v roku 1991 si s ním zahrala komédii Príbeh z Las Vegas. Časom sa presadila vo svete showbiznisu - napomohol jej v tom film Medové týždne vo Vegas z roku 1992, Hókus pókus (1993) a Ed Wood (1994). V roku 1995 účinkovala v televíznom filme Klauni a neskôr sa zviditeľnila aj vďaka snímke Rapsódia v Miami. Nasledujúci rok bol pre ňu veľmi rýchly a poučný. Získala úlohy vo filmoch Klub odložených žien (1996), Stratení na Manhattane (1996) a Mars útočí! (1996).

Herečka s kúzelným úsmevom a roztopašným pohľadom si postupne získavala rešpekt a uznanie. To prejavili aj najväčší kritici a divadelné autority, keď si v predstavení Sylvia zahrala sučku. Na Broadwayi získala angažmán aj v hre How to Succeed in Business Without Really Trying, kde účinkovala po boku svojho manžela Matthewa Brodericka. Bodovala i hrou Once Upon a Mattress, ktorá bola nominovaná na cenu Tony.

Najväčšie sympatie divákov si však získala ako novinárka z Manhattanu - Carrie Bradshaw v seriáli Sex v meste. Ten sa začal nakrúcať v roku 1998 a znamenal najväčší zlom v jej kariére. V roku 2000 získala za svoj výkon v ňom Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia herečka. V zmluve má zakotvené, že v seriáli nebudú žiadne zábery jej obnaženého tela.

V rokoch 1984 až 1991 žila v spoločnej domácnosti s Robertom Downeym Jr. a neskôr s Johnom Kennedym mladším. Chodila aj so spevákom a textárom Joshuom Kadisonom, ktorý po rozchode napísal úspešnú pieseň Jessie. V súčasnosti je šťastná po boku manžela a kolegu Matthewa Brodericka. Zosobášili sa 19. mája 1997 a majú spolu jedno dieťa. Ich syn James Wilke Broderick sa narodil 28. októbra 2002.

Sarah je členkou Hollywoodskeho združenia politicky aktívnych žien a reprezentantkou UNICEFu. V roku 2004 získala cenu Emmy. Jej herecký talent je zjavný, navyše sa stala aj jednou z prvých módnych ikon 21. storočia.

sp;dm;ae