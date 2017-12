Žena, ktorá vábi hlasom - Mariah Carey

27. mar 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 26. marca (SITA) - Popová diva Mariah Angela Carey sa narodila 27. marca 1970 na Long Islande v americkom New Yorku. Jej matka Patricia Hickey mala americko-írske korene a otec Alfred Roy Carey bol pôvodom venezuelský černoch. Mariahin otec pracoval ako inžinier aeronautiky a matka patrila k známym mezzosopranistkám v newyorskej opere. Málokto vie, že ak by si Mariahin starý otec nezmenil priezvisko, svet by ju poznal pod menom Mariah Nunez. Otec jej otca sa totiž volal Francisco Nunez a priezvisko si zmenil po presťahovaní sa do New Yorku. Veril totiž, že s americky znejúcim priezviskom sa mu podarí uspieť. Carey bolo pôvodne priezvisko Franciscovho biologického otca, za ktorého sa ale jeho matka a Mariahina prastará matka Margarita nikdy nevydala.

Mariah má dvoch súrodencov - sestru Alison a brata Morgana a stále žije v New Yorku. Aj keď dnes patrí k speváckej elite sveta, v minulosti si privyrábala ako hosteska, zametala podlahy v kaderníckom salóne, ale bola aj čašníčkou.

Mariah v speve podporovala predovšetkým jej matka. Aj krstné meno dostala podľa skladby They Call the Wind Mariah z muzikálu Paint Your Wagon. Svoje spevácke schopnosti demonštrovala od útleho detstva.

V New Yorku sa presadila prekvapivo rýchlo, čo súvisí s jej unikátnymi vokálmi. Zlom nastal v momente keď spievala vokály pre Brendu K. Starr. Mariah jej dala svoju demonahrávku a Brenda ju posunula šéfovi spoločnosti Sony Music Entertainment Tommymu Mottolovi. Onedlho už spolu Mottola a Carey sedeli za jedným stolom a podpisovali zmluvu na nový album. Mariah s anjelskou tvárou vystúpila na svetové pódia so svojským štýlom, veľmi odvážne a s takou hlasovou intenzitou, ako málokto.

Debutovala v júni 1990 albumom Mariah Carey, no už 4. augusta sa stal napredávanejším albumom v USA. Jej debut obsahoval štyri hity: Vision of Love, Love Takes Time, Someday a I Don't Wanna Cry. Vyslúžila si zaň dve Grammy - stala sa Nováčikom roka a zároveň Najlepšou vokalistkou roka. Slávu jej zabezpečili aj ďalšie single a albumy. Mariah prezývaná aj Songbird, MC, Mirage či Mimi dokáže pracovať so svojím hlasom absolútne bravúrne a patrí k najtalentovanejším americkým speváčkam uplynulých rokov. Mimi dokáže odspievať svoju najvyššiu oktávu tak, že je hlasom o dve oktávy vyššie než pri klasickom soprane. Ako jedinej žene v histórii a tretiemu umelcovi na svete vôbec sa jej podarilo až sedemnásťkrát obsadiť prvú priečku americkej hitparády. V minulosti spolupracovala s Brianom McKnightom, Jay-Zim, Snoopom Doggom, Céline Dion, Michaelom Jacksonom, Arethou Franklin, Shaniou Twain a inými hviezdami. Na scéne sa drží už šestnásť rokov. Uznanie si získala aj medzi textármi. Jej kvality pozitívne hodnotia aj kritici, ktorí ju už niekoľkokrát odmenili prestížnou cenou Grammy, soškami American Music Awards a inými oceneniami. Bacuľatá dlhovláska je držiteľkou titulu Umelec desaťročia a tiež ceny World Music Award v kategórii Najlepšie sa predávajúca ženská umelkyňa milénia.

V roku 1993 vyšiel jej album Music Box, ktorý obsahoval hity Dreamlover a Hero. Skladbu Hero odspievala aj na pamätnom koncerte, ktorým si umelci uctili pamiatku obetí teroristických útokov na Svetové obchodné centrum a ich pozostalých z roku 2001. Music Box bol komerčne veľmi úspešný a zinkasovala zaň desať platinových platní. Prostredníctvom svojho ďalšieho albumu Merry Christmas popriala svojim fanúšikom na celom svete šťastné Vianoce. Album obsahoval klasiku v podobe skladby All I Want for Christmas is You. Počas ďalších dvoch rokov obhajovala svoje pozície veľmi statočne. Konkurencia rástla, ale ona si nenechala šliapať na päty. V roku 1995 to potvrdila albumom Daydream. Singel z neho - Fantasy sa stal čoskoro skladbou číslo jedna v USA. Pieseň One Sweet Day z toho istého albumu nahrala v spolupráci so skupinou Boyz II Men.

Mariah začala neskôr experimentovať s Hip-hopom a R´n´B, čo znamenalo novú etapu v jej kariére. Nadviazala spoluprácu so Seanom Combsom a Missy Elliott.

V roku 1998 sa do predaja dostal album s jej najväčšími hitmi #1´s. Okrem iného obsahoval aj novinku When You Believe z filmu Princ Egyptský. Nechýbal na ňom ani duet s čokoládovou kráľovnou 90. rokov Whitney Houston. V roku 1999 nadviazala na svoju tvorbu albumom Rainbow. Svoj úspech potvrdila albumom Charmbracelet z roku 2002. Po pätnástich rokoch ochutených leskom a neutíchajúcim aplauzom vyšiel vlani zatiaľ jej posledný album The Emancipation of Mimi. "Týmto albumom zahanbujem svoju nezávislosť, ale je to zároveň oslava toho, kým som sa stala," povedala o albume Mariah, ktorá má pocit, že dnes je z nej hodnotnejší človek a lepší umelec. Emancipation Of Mimi sa stal najlepšie sa predávajúcim albumom roku 2005 a Mariah zaň získala osem nominácii na Grammy a tri sošky.

V minulosti sa stretávala so spevákom latinskoamerického pôvodu Luisom Miguelom. Bola vydatá za Tommyho Mottolu. Ich veľkolepá svadba kopírovala sobáš princa Charlesa s princeznou Dianou, no manželstvo aj tak skrachovalo.

V roku 2001 sa objavili v tlači informácie, podľa ktorých trpela duševnou poruchou, depresiami a jej hovorca uviedol, že sa zrútila. Niekoľko ďalších týždňov potom prežila na klinike v štáte Connecticut. Zdá sa, že dnes je v poriadku a znova víťazí v hitparádach.