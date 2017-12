Divadelné Thálie patria Lipskému i herečke z Košíc

Praha 26. marca (TASR) Osobitná cena Kolégia pre udeľovanie divadelných cien Thálie 2005 patrí za celoživotný prínos českému divadlu hercovi Lubomírovi ...

27. mar 2006 o 10:30 TASR

Praha 26. marca (TASR) Osobitná cena Kolégia pre udeľovanie divadelných cien Thálie 2005 patrí za celoživotný prínos českému divadlu hercovi Lubomírovi Lipskému. Ceny Thálie za mimoriadne divadelné výkony sa v sobotu večer v Národnom divadle v Prahe odovzdávali už po trinásty raz.

Sklenenú čašu z dielne architekta Bořka Šípka, štylizovanú v duchu benátskej masky, prevzal Lipský osobne a mal tiež zo všetkých najdlhšiu reč. Ďakoval dramatickým postavám, ktoré za svoju divadelnú kariéru stvárnil a nakoniec poďakoval sám sebe. "Predtým sa ďakovalo strane a vláde, dnes sa ďakuje sponzorom. A pretože sponzora nemám, sponzorujem sa sám, musím poďakovať sám sebe. I za to, že som sa pomerne v mladom veku dožil tak vysokej staroby," uviedol Lipský, ktorý za dva týždne oslávi 83 rokov. Osobitnú cenu Kolégia prevzal aj choreograf Pavel Šmok.

Tháliu 2005 pre činohercov do 33 rokov udelila Herecká asociácia Evellyn Pacolákovej. Toto neobvyklé meno patrí rodáčke z Košíc, ktorá hrá deväť sezón v Moravskom divadle v Olomouci. "Je to večer splnených snov a prianí, ďakujem všetkým, ktorí za to nemôžu," uviedla pri preberaní sklenenej sošky herečka, ktorá je súčasne prvou držiteľkou tejto ceny z divadla v Olomouci.

Ďalších desať sklenených čaši v Národnom divadle v Prahe si rozdelili činoherci, operní speváci, majstri baletu i operetní a muzikáloví herci. Nominácie sa týkali jedenástich scén, z toho piatich mimopražských. Večer, ktorý prenášala v priamom prenose Česká televízia, moderoval plzenský herec, dramatik a režisér Antonín Procházka.

V kategórii činohra získali ceny Kateřina Holánová za úlohu Rebeky Westovej v dráme Rosmersholm z Národného divadla v Brne a Ivan Řezáč, člen Švandovho divadla v Prahe za postavu Arnulfa v Moliérovej komédii Škola pre ženy. Na cenu Thálie bol nominovaný za mimoriadny herecký výkon tiež Martin Huba za úlohu Romersholma, ktorú stvárnil v brnianskom Národnom divadle. "Hubov Rosmer je veľký, do detailov premyslený herecký výkon strhujúci sily," uviedla porota Hereckej asociácie.

V kategórii opera si cenu Thálie odniesli sopranistka Eva Urbanová za úlohu Kostolníčky v Janáčkovej Jej pastorkyni na javisku Národného divadla v Prahe a Jurij Gorbunov, pôsobiaci v Národnom divadle v Brne, ktorý vytvoril postavu maršala Kutuzova v opere Vojna a mier.

Sklenenú sošku za baletnú úlohu udelila asociácia členom baletu Národného divadla v Prahe Tereze Podařilovej za úlohu Tatiany a Jiřímu Kodymovi za stvárnenie titulnej postavy v baletu Onegin.

Za titulnú úlohu v muzikáli Funny Girl si odniesli Thálie v kategórii opereta-muzikál členka Divadla na Fidlovačke Tereza Bebarová a Tomáš Šulaj zo Slováckého divadla v Uherském Hradišti za výkon v muzikáli Donaha.

Cenu za celoživotné majstrovstvo v obore balet si tento rok odniesol brniansky tanečník, choreograf a pedagóg Jiří Nermut a za operu bas Jaroslav Horáček, ktorý pôsobil 42 rokov v Národnom divadle v Prahe.

Ceny Thálie udeľuje od roku 1993 Herecká asociácia. Záštitu nad tohtoročným ročníkom prevzal minister kultúry Vítězslav Jandák.

(spolupracovník TASR Dana Meissnerová) aak juh