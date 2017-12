Bittová - klasická, živelná, bigbítová

Dva koncerty naraz počas jedného večera čakali všetkých, ktorí v sobotu večer prišli do divadla Aréna v Bratislave. O celovečerný program ...

Iva Bittová a Bang On Can All-Stars v Bratislave. FOTO - MIROSLAV HUDÁK



Dva koncerty naraz počas jedného večera čakali všetkých, ktorí v sobotu večer prišli do divadla Aréna v Bratislave. O celovečerný program sa vo vypredanej sále postarala Iva Bittová so súborom Bang On Can All-Stars.

Kto čakal sólové vystúpenie moravskej divy spojené s koncertnou verziou jej spoločného albumu s renomovanými Američanmi, mohol zostať trochu zaskočený: "Najskôr vás trochu zahrejeme, a potom predstavíme nášho hosťa Ivu Bittovú," vyhlásil klarinetista Evan Ziporyn a presne tak sa aj stalo. Až na to "trochu" - celú hodinu hrala newyorská šestica iba vlastný repertoár. Žiadne pesničky, tri inštrumentálne skladby od súčasných autorov klasickej hudby. Začalo to vyzerať na výchovný koncert.

Ale: Bang On Can je na scéne klasiky dnes asi tým, čím sú Depeche Mode v rámci popu. Legendárna skupina hrajúca novátorské veci. S tým, že ešte sami nové skladby od súčasných skladateľov objednávajú, uvádzajú ich do koncertného života a nahrávajú. A navyše klarinety, kontrabas, violončelo a klavír nemôžete počuť každý deň hrať spolu s elektrickou gitarou a bicími.

V Bratislave odohrali najskôr jeden kus od svojho lídra Evana Ziporyna, potom prišli na rad "externisti" - britský experimentálny gitarista Fred Frith a holandský skladateľ

Louis Andriessen. Ich neobvyklú hudbu Bang On Can podali s neobvyklou precíznosťou a zriedkavo vídaným nasadením, takže publikum nakoniec netlieskalo už len zo slušnosti.

Po prestávke už prišla na pódium iba Iva. V letných šatočkách a bez mikrofónu začala improvizovať s hlasom a husľami, no nemala chuť zbytočne naťahovať čas a tak sa Newoyrčania čoskoro objavili znova.

Postupne odzneli veci z ich vlaňajšieho spoločného albumu Elida. Od náladovky Malíři v Paríži s koketným "francúzskym" úvodom a "logopedickým" textom Richarda Müllera (ktorý stvoril rekord v použití hlásky ř), cez fascinujúco krehkú Bolíš mě lásko, balade o samote, inštrumentálku Hopáhop Tálitá nápadito kombinujúcu prvky moravského folklóru s klasickou hudbou až po staršiu, no stále iskrivú Zapískej.

Čím bol sobotňajší večer iný oproti počúvaniu CD? Iva ešte viac strhla svojich spoluhráčov, pomalšie pesničky podali spolu ešte uhrančivejšie, tie rýchle zase živelnejšie. Keď iba v sprievode klavíra spievala "bolí, pichá ako taká včielka/ a zrazu je tá samota celkom veľká", akoby sa zastavil čas (oproti cédečku už Iva vyslovuje slovensky správne, nie s kúzelnou češtinou). Za titulnú Elidu by sa zase nemusela hanbiť hociktorá špičková bigbítová kapela.

V Bratislave Iva Bittová opäť potvrdila, že Marián Varga nepreháňal, keď ešte začiatkom 90. rokov vyhlásil, že ju považuje za vynikajúcu skladateľku. Hoci urobila už niekoľko projektov v rámci súčasnej hudby, popri symbióze so Škampovým kvartetom jej práve spolupráca s Bang On Can All-Stars najviac pristane. Ich nedeľné repete koncertu v Prahe má vyjsť na jeseň na DVD nosiči, už v apríli by mal vyjsť album skladateľa Vlada Godára, na ktorom spieva jeho skladby.